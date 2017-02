Le reazioni ticinesi al voto

La protezione giuridica degli animali non è passata per un pelo...

Due "sì" e due "no": questo il risultato uscito dalle urne oggi in Ticino sui quattro temi cantonali in votazione. È passata la modifica di legge dell'organizzazione giudiziaria che prevede la riduzione dei giudici dei provvedimenti coercitivi da 4 a 3 (53,7%), così come è stato accolto il referendum del PS sulle prestazioni sociali (52,5%). Dopo un lungo testa a testa tra favorevoli e contrari alla protezione giuridica degli animali, questi ultimi l'hanno avuta vinta per soli 35 voti di scarto (47.985% no e 47.950% sì). Bocciata, infine, la modifica di legge sull’assistenza e cura a domicilio (51,3% di no).

Sui temi federali, il Ticino si è allineato con il resto della Svizzera sul FOSTRA (60,5% sì in Ticino, 61,95% in Svizzera) e le naturalizzazioni agevolate (50,2% sì in Ticino, 60,4% in SVizzera) , in controtendenza invece il sì ticinese alla Riforma III della fiscalità delle imprese (51,2% di sì), affossata da quasi il 60% dei votanti in Svizzera.

"Il voto di oggi ci dimostra che i cittadini sono per una riforma della fiscalità delle imprese e questo è importante": lo ha detto oggi al GdP il presidente del PLR ticinese Bixio Caprara. In un comunicato stampa diramato oggi, domenica, il partito del ministro delle finanze Christian Vitta si è detto complessivamente soddisfatto dell'esito cantonale delle votazioni. In particolare, per quanto riguarda la Riforma della fiscalità delle imprese "il Canton Ticino si profila propositivo e coraggioso": il popolo dà così "al Governo cantonale l’appoggio della popolazione per portare avanti delle misure mirate in ambito fiscale, adottando quindi una strategia cantonale".

In generale, sempre secondo Bixio Caprara, ciò che esce dalle urne è “un ampio consenso di quanto proposto dal Governo e approvato dal Parlamento, con alcune ulteriori correzioni”. Una conferma, dunque, dello sforzo fatto per risanare il bilancio dello Stato.

Anche il presidente del PPD Fiorenzo Dadò si è detto abbastanza soddisfatto, sottolineando come la popolazione, con il voto, "ha dimostrato di voler accettare il risanamento finanziario ma con moderazione". "Per quanto riguarda il risparmio sul sociale", spiega Dadò, "il direttore del DSS Paolo Beltraminelli ha fatto tutto ciò che serviva e che poteva fare, ora però toccherà ad altri Dipartimenti operare tagli, se si vogliono ulteriori risparmi".

Inoltre, con un eloquente post su Facebook, Dadò non ha risparmiato una frecciatina alla tassa di circolazione voluta dal ministro leghista Claudio Zali: "I tagli nel sociale sono terminati", ha scritto alludendo al "no" popolare alla modifica di legge sull'assistenza e le cure a domicilio e il "sì" al referendum sulle prestazioni sociali, "adesso dobbiamo far finire anche i salassi con la tassa di circolazione".

Anche il Consigliere di Stato Paolo Beltraminelli, dal canto suo, ha affidato a Facebook le sue riflessioni sull'esito del voto. "Il sì ticinese alla riforma imprese III 3 è un segnale positivo per l'economia e premia anche l'approccio del consiglio di Stato che non dimentica le esigenze di tutta la società" ha scritto.

Da parte sua, il leader leghista Attilio Bignasca ha sottolineato la complessità dei temi in votazione questa domenica 12 febbraio: "Bisogna anche ammettere che questi argomenti non erano molto facili da capire" ha detto. "Credo che la bocciatura della misura sugli aiuti domiciliari sia un grosso regalo alla sinistra e se i cittadini avessero votato due volte sì non cambiava nulla a livello di prestazioni erogate dallo Stato" ha continuato il coordinatore della Lega dei Ticinesi.

In un comunicato diramato oggi, il Presidente del PS Igor Righini afferma che "lo schiacciante rifiuto della Riforma III dell’imposizione delle imprese (a livello svizzero si attesta al 59%, ndr.) ha mostrato un «cartellino rosso» alla politica fiscale e finanziaria portata avanti dalla destra e un "no" deciso e inappellabile ai privilegi offerti alle multinazionali e alle grandi imprese a danno della popolazione". Per quanto riguarda i temi cantonali, il PS vede nel "no" popolare alla modifica di legge sull'assistenza a domicilio una vittoria contro "la politica aspra e dura attuata dai partiti di maggioranza e dal responsabile del DSS Paolo Beltraminelli". Infine, il PS ticinese si dice preoccupato dall'accettazione dei tagli alle prestazioni sociali, che "peseranno sulle condizioni di vita delle fasce più fragili della popolazione" e sulla diminuzione dei giudici dei provvedimenti coercitivi. "Noi del PS temiamo le conseguenze sulla qualità della giustizia", si legge ancora nella nota stampa.

