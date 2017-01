Le sofferenze e le speranze dell’edilizia

di Nicola Mazzi

Nell’ultimo numero di “M3”, la rivista della Società svizzera sezione Ticino degli impresari costruttori, il presidente Mauro Galli ha fatto un bilancio in chiaro-scuro del settore e ha parlato delle sfide di quest’anno. Prendendo spunto da quel bilancio ne abbiamo parlato con Nicola Bagnovini (direttore della SSIC-Ti).

Direttor Bagnovini il 2016 è stato un anno di alti e bassi per l’edilizia, quali sono le prospettive del 2017? C’è il pericolo di un calo degli impieghi?

È difficile esprimersi in merito alle prospettive per il 2017. Il Ticino, pur essendo una regione geograficamente contenuta, presenta infatti delle differenze regionali significative per quanto attiene le occasioni di lavoro nel settore principale della costruzione. Le regioni di montagna soffrono della stagnazione che ha caratterizzato gli ultimi anni e pure alcuni agglomerati presentano segnali evidenti di contrazione del mercato abitativo. Malgrado ciò, sono entrati, o entreranno nei prossimi mesi, in corso d’opera alcuni importanti progetti edili di carattere pubblico e penso ad esempio ai campus USI/SUPSI di Mendrisio e di Viganello o agli investimenti di Armasuisse al Monte Ceneri. Nel Bellinzonese si denota un buon fermento edilizio e determinati settori, come quello delle abitazioni a misura di anziano. Un mercato che sta offrendo interessanti spunti agli imprenditori edili. Non bisogna poi dimenticare il significativo apporto dato dal settore del genio civile. Anche in questo ambito vi sono interessanti progetti all’orizzonte volti alla manutenzione e al miglioramento delle infrastrutture viarie in ambito stradale e ferroviario. Dunque le occasioni di lavoro non dovrebbero mancare, anche se non sarà possibile confermare la cifra d’affari realizzata nel 2014 o nel 2015. Per le imprese di costruzioni ticinesi, il problema principale sarà semmai quello di riuscire a ottenere gli appalti a prezzi giusti, in un contesto di concorrenza leale sia tra le imprese indigene, sia con quelle d’oltre confine alle quali si chiede di rispettare i salari minimi e le condizioni di lavoro imposte dal nostro Contratto collettivo di lavoro di forza obbligatoria.

Per quanto riguarda il rischio di riduzione degli impieghi, posso dire che i dati effettivi riferiti alla massa salariale complessiva del 2016 non sono ancora disponibili. Alcune riduzioni puntuali saranno a parer mio inevitabili proprio per il fatto che la struttura operativa attuale è dimensionata per la mole di lavoro di anni eccezionali come il 2014. L’impresario costruttore, dal canto suo, fa di tutto per evitare licenziamenti anche se in alcuni casi ciò diventa inevitabile proprio per il bene e le prospettive future delle stesse imprese. Fare le paghe a fine mese non è un puro esercizio contabile: occorre disporre delle risorse economiche necessarie che scaturiscono dai lavori eseguiti e la continua contrazione sui prezzi delle offerte non aiuta di certo l’imprenditore in questo ambito.

Le abitazioni vuote aumentano e questo è un segnale di stagnazione per il settore. Il presidente dice che sarà importante puntare sulle abitazioni sostitutive. In che modo? Quale potenziale esiste?

Puntare sulle abitazioni sostitutive significa poter disporre del permesso di demolire un edificio e di ricostruirlo a nuovo potendo contare almeno sulle medesime dimensioni dello stabile esistente (penso ad esempio ai vecchi edifici presenti nei nuclei dei paesi). Una teoria che spesso si scontra, a livello di arretramenti e di diritto alle aperture, con le norme di piano regolatore e con le varie regolamentazioni superiori in ambito edificatorio. In questo contesto il potenziale esiste in quanto la sola ristrutturazione spesso non risulta sufficientemente interessante a livello di investimento per rapporto al risultato finale in ambito di risparmio energetico e di miglioramento del comfort abitativo. Questo è dovuto alla vecchia concezione edificatoria degli spazi abitativi, che negli ultimi decenni è cambiata radicalmente, oltre a fattori estetici e funzionali degli edifici. Se pensiamo che oltre il 40% degli edifici esistenti è stato realizzato prima degli anni ’80, è facile intuire il potenziale a livello di investimenti in ristrutturazioni o edifici sostitutivi.

Il 2017 sarà l’anno della nuova legge edilizia e di quella sulle commesse pubbliche. Cosa vi aspettate dalla politica?

Stiamo parlando di due leggi fondamentali per l’attività nel settore dell’edilizia, ma oserei dire per l’intera economia ticinese. Dalla Legge sulle commesse pubbliche ci aspettiamo una base legislativa che permetta di salvaguardare il tessuto economico locale formato da tante piccole e medie imprese che meritano di poter continuare a operare con serietà e nel pieno rispetto di quelle che sono condizioni di lavoro assolutamente vantaggiose per i lavoratori impiegati in Svizzera. Fondamentale sarà l’aspetto riservato all’assegnazione dei lavori, che va fatto identificando la migliore offerta, che non è necessariamente quella al costo più basso. Occorre assolutamente combattere la corsa al ribasso delle offerte in quanto, sul medio e lungo termine, essa presenta pericoli e distorsioni di mercato assolutamente dannose per l’intero tessuto economico e sociale ticinese.