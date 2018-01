L'economia riparte con nuovo slancio

di Martina Salvini

Soffia un vento decisamente benevolo sull’economia cantonale. Lo conferma l’inchiesta congiunturale portata avanti dalla Camera di commercio tra agosto e ottobre del 2017, a cui hanno risposto 318 aziende (il 31,8%) per un totale di 18.583 posti di lavoro. Le nostre aziende paiono essersi ormai lasciate alle spalle il periodo buio della crisi seguita all’abolizione della soglia minima di cambio, ha annotato il presidente della Camera di commercio Glauco Martinetti. Dall’indagine, in effetti, esce un quadro positivo, fatta eccezione per le sofferenze del commercio al dettaglio, confrontato prepotentemente con la concorrenza dell’online.

Le cifre – gli ha quindi fatto eco il direttore Luca Albertoni – «dimostrano che la nostra economia non è affatto debole, e nulla ha da invidiare a quella delle altre regioni del Paese». Dati che sembrano smentire, ha spiegato, certe tesi politiche che vorrebbero dipingere un quadro ben diverso. Invece, sullo stato di salute delle aziende del Cantone, c’è di che sorridere.

Si continua a investire

Sì, perché osservando le cifre in dettaglio, la ripresa economica c’è eccome. L’economia ha retto allo scossone, facendo addirittura segnare a volte performance superiori alla media svizzera. Il 75% degli interpellati ha giudicato buono o soddisfacente l’andamento degli affari nel corso del 2017. E una tendenza di segno positivo è prevista pure per il primo semestre di quest’anno, con il 45% delle aziende che segnala aspettative soddisfacenti, mentre il 28% le stima buone. Un dato, quest’ultimo, che si situa leggermente più in basso rispetto ai valori rilevati negli altri Cantoni che hanno partecipato all’inchiesta congiunturale, ossia Ginevra, Neuchâtel e Vaud.