L'economia ticinese sorride a denti stretti

di G. Paolantonio, N. Mazzi, M. Salvini

Il Ticino può superare la stagnazione? La risposta è «sì», purché si colgano i cenni di ripresa che giungono da fuori. Questa è la conclusione che si può tirare dai dati diffusi ieri dall’Ufficio cantonale di statistica (USTAT), riguardo all’andamento congiunturale dell’economia ticinese nel 2. trimestre del 2016. L’ USTAT ha affermato che ci sono dei «segnali incoraggianti. La crescita mondiale, pur moderata, dà prova di continuità e in particolare nell’eurozona. Questi tenui ma costanti impulsi offrono all’economia nazionale e cantonale una gradita spinta».

Per il Ticino i dati del 2. trimestre mostrano dunque piccoli cambiamenti positivi. In alcuni comparti economici si tratta perlopiù di una ritrovata stabilità, come in quelli più esposti ai mercati esteri, quali l’industria d’esportazione, il turismo o il commercio al dettaglio, in altri si intravedono lenti miglioramenti, come nel settore bancario e nelle costruzioni.

Per meglio capire cosa significano concretamente le cifre e le previsioni congiunturali comunicate ieri dall’Ustato, abbiamo voluto sentire esponenti del mondo del lavoro, dai sindacati sino alle associazioni padronali.

“Preoccupati per lavoratori e famiglie”

Renato Ricciardi, segretario dell’OCST osserva come, “il contesto economico nazionale e ticinese presenta dati in chiaro-scuro. Infatti da un lato, possiamo osservare che sul piano nazionale, abbiamo una correzione del PIL verso l’alto. Nonostante ciò non possiamo ancora restare tranquilli e pensare di essere al riparo da una situazione economica complessiva che ci conforti e ci lasci tranquilli.

Io credo che dobbiamo continuare a vigilare per creare condizioni quadro le quali permettano uno sviluppo economico più solido. Infatti continuiamo a rimanere in una situazione di fragilità. E a essere più colpiti sono i lavoratori e le famiglie. Questa è una situazione per la quale il sindacato esprime preoccupazione perché è necessario sostenere questi soggetti che sono i più deboli e a rischio per le risorse che non sembrano essere molto sostenute”.

“L’economia progredisce ma il futuro resta incerto”

Anche Stefano Modenini, direttore dell’Associazione Industrie ticinesi ha voluto sottolineare l’incertezza che regna riguardo al futuro del settore economico cantonale: “Rileviamo il miglioramento di alcuni indici e anche le percentuali del Prodotto interno lordo confermano una progressione dell’economia. Tuttavia si tratta di una situazione di precarietà ed è sufficiente che uno dei fattori che regolano le esportazioni cambi per creare qualche difficoltà. La situazione generale non è quindi cambiata: di fronte a un miglioramento per le industrie che esportano si riscontrano margini di guadagno rimasti stabili”.

“Settore edile in chiaro-scuro”

Per Nicola Bagnovini, direttore della sezione cantonale della Società Svizzera impresari e costruttori, “La situazione nell’edilizia è in chiaro-scuro. Nel secondo trimestre abbiamo assistito a una leggera ripresa del settore, anche se non siamo ancora ai livelli degli scorsi anni.

La situazione varia a dipendenza delle regioni. Alcune sono più dinamiche come il Bellinzonese, altre soffrono come quelle periferiche. Probabilmente sentono maggiormente la Lex Weber. Sono anche abbastanza preoccupato sull’aumento del tasso di sfitto. Anche se il Ticino è ancora sotto la media nazionale l’aumento emerso dagli ultimi dati è importante. Sfitto che coinvolge anche gli edifici nuovi e non solo le vecchie abitazioni”.

“Auto, raggiunti livelli di saturazione”

Infine, per Roberto Bonfanti (Unione professionale svizzera dell’automobile), “che il mercato è saturo e dopo anni di crescita è normale un rallentamento. Negli anni scorsi abbiamo toccato livelli molto alti di vendita sia a livello cantonale sia a livello nazionale.

Un altro aspetto da sottolineare riguarda il forte traffico presente in Ticino. Un fattore che disincentiva il desiderio di guidare. Le persone, per muoversi, cercano alternative all’auto.

La tassa di collegamento è un altro problema. Nata su un principio interessante, si è poi trasformata in un modo per far cassetta colpendo, ancora una volta, la mobilità privata”.