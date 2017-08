"L'educazione sessuale non dev'essere un tabù"

Barbara Bonetti spiega le nuove linee guida che prevedono l'insegnamento, già all'asilo, dei rapporti intimi. "Non si tratta di far entrare una sessualità adulta nel mondo dei bambini".

di Nicola Mazzi

L’educazione sessuale nelle scuole è un tema che fa discutere. Qualche mese fa il DECS ha approvato le nuove raccomandazioni che aggiornano quelle in vigore dal 2006, elaborate dal GLES (Gruppo di lavoro per l’educazione sessuale nella scuola). Un documento di una quindicina di pagine che fornisce le linee guida ai docenti. Oltre a ciò è stato creato un team di consulenti preparato ad accompagnare i docenti che lo richiederanno. Negli scorsi giorni il CdT aveva pubblicato un approfondimento sul tema rilevando come l’educazione sessuale partisse già con la scuola dell’infanzia. Alla coordinatrice del GLES Barbara Bonetti abbiamo posto alcune domande su questo nuovo strumento operativo messo a disposizione degli insegnanti e su come i bambini potrebbero accogliere questo insegnamento.

Che senso ha iniziare a 5 anni una educazione sessuale? Perché questo cambio di paradigma e questo abbassamento dell’età?

Ci sono due aspetti da sottolineare. Anzitutto preciso che non è assolutamente un cambio di paradigma rispetto al passato. Da tempo si è passati a un concetto olistico di educazione sessuale nella scuola, precisando che è importante iniziare il prima possibile. Questo era già stato indicato nelle linee guida del 2006. Come ogni argomento anche i temi legati all’educazione sessuale possono essere declinati a seconda dell’età degli allievi e questo in tutti gli ordini di scuola. Voglio sottolineare che non si tratta in nessun modo di far entrare una sessualità adulta nel mondo dei bambini.