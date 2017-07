L’euro torna forte, le aziende plaudono

di Nicola Mazzi

Nelle ultime settimane il franco sta perdendo valore rispetto all’euro. Siamo infatti attorno a 1,13 per un euro, livello che non si vedeva da un po’ di tempo. Una notizia guardata con favore dell’industria ticinese che esporta l’80% della produzione. Con il direttore dell’Associazione industrie ticinesi Stefano Modenini abbiamo fatto il punto della situazione.

Direttor Modenini come sono stati i primi sei mesi dell’anno nel settore industriale?

Globalmente l’andamento conferma un leggero miglioramento della situazione congiunturale iniziato già nel primo trimestre del 2016. Gli ordinativi sono presenti e le riserve di lavoro pure. Il secondo semestre di quest’anno dovrebbe confermare questa progressione. Naturalmente è necessario ricordare che l’industria è un settore fatto di rami d’attività molto eterogenei, quindi con situazioni congiunturali anche molto differenti. In questo senso l’industria d’esportazione si è comportata meglio rispetto a quella più votata al mercato interno.

Stiamo finalmente uscendo dalla crisi?

Il settore industriale ticinese esporta almeno l’80 per cento della propria produzione. È un settore abituato alle difficoltà congiunturali e alla concorrenza. In un certo senso quindi è un settore sempre confrontato a crisi e difficoltà. Negli ultimi mesi si è manifestata una certa ripresa della congiuntura a livello europeo e anche al di fuori dell’Europa. Questo andamento fa ben sperare per le esportazioni ticinesi nella prospettiva del 2018. Le aziende stanno lavorando e facendo investimenti, pur tra mille difficoltà. È questo il segnale che nonostante tutto le aziende credono nella loro capacità di far fronte al futuro andamento dei mercati. Se la gran parte delle imprese ha superato il rafforzamento del franco significa che sul territorio abbiamo imprese solide e competitive.

Il rafforzamento dell’euro sul franco, negli ultimi mesi, come sta influendo sugli ordinativi, i prezzi e gli affari?

Rispondere non è semplice perché in determinati rami d’attività – ad esempio il settore orologiero, ma anche altri – i prezzi vengono fissati fino a un anno prima. In altri rami invece non è così. Il franco svizzero resta una moneta sopravvalutata e noi abbiamo sempre ricordato che al di sotto di 1.10 franchi per euro produrre in Svizzera non si giustifica quasi più. Credo che un dato importante degli ultimi mesi sia la stabilità del rapporto di cambio con l’euro, che dà tutto sommato una certa sicurezza alle imprese. Sono infatti le oscillazioni del cambio a creare problemi. Il recente indebolimento del franco svizzero è un buon segnale per le aziende, ma non cambia ancora più di quel tanto l’atteggiamento di prudenza di fronte a una situazione congiunturale internazionale ancora instabile.

Tra i temi sempre caldi ci sono i minimi salariali. In alcuni settori industriali ci sono dei CNL. Come si potrebbe evitare un’imposizione statale sui minimi? Una responsabilità non ce l’hanno anche le aziende?

Al momento i rami industriali sottoposti a CNL sono solo due. Spesso si dimentica che il salario è la remunerazione della prestazione lavorativa e come tale è un costo per l’azienda che deve permetterle di essere competitiva. Con l’approvazione popolare dell’articolo costituzionale sui salari minimi differenziati presto o tardi in Ticino avremo salari minimi obbligatori. Questo obbligo però non farà che attirare altri lavoratori frontalieri in Ticino. Il padronato sostiene i salari minimi differenziati per categoria professionale e mansione perché è quanto rispetta la volontà popolare. Ogni altra soluzione non rispetta questa volontà e dunque non sarà sostenuto. Le aziende? Devono rispettare le leggi e i contratti di lavoro, che sono la libera espressione della volontà delle parti di regolare i rapporti di lavoro. Le industrie ticinesi non pagano solo salari ma anche molte prestazioni extra salariali, che concorrono a formare il reddito dei lavoratori. Senza dimenticare gli investimenti nella formazione dei collaboratori. Di questo spesso ci si dimentica.

Come sono i rapporti con i sindacati?

Negli ultimi mesi soprattutto con OCST e UNIA abbiamo iniziato a discutere la creazione di un Tavolo permanente delle parti sociali che sia riferito al settore industriale. Uno degli obiettivi è quello di discutere insieme quale sarà il volto dell’industria ticinese fra 10-15 anni e dunque immaginare soluzioni ad esempio per quello che sarà un mercato del lavoro trasformato dalla digitalizzazione. Vogliamo insomma capire se possiamo lavorare insieme su temi anche difficili che ci possono accomunare piuttosto che dividere. Per quanto concerne più in generale il mercato del lavoro e le inevitabili tensioni che ogni tanto emergono, occorre spogliarsi dei reciproci pregiudizi. Certamente pretendiamo che il sindacato sappia entrare nel merito concreto dei problemi e lasci da parte l’esagerata carica ideologica che sovente esprime. Inoltre pretendiamo che i sindacalisti che vanno in azienda siano preparati e conoscano il contesto economico-finanziario delle aziende e dei rami di attività d’appartenenza. Oggi non è sempre così.

Mi sembra che questa sia un’estate abbastanza tranquilla per le industrie. Non ci sono casi clamorosi di licenziamenti. È una sensazione che conferma? Quali le ragioni?

Con il rafforzamento del franco svizzero le aziende negli ultimi due anni hanno fatto bene i compiti. Tutti i costi aziendali sono stati passati al setaccio, le aziende sono diventate ancor più efficienti. Quando la Banca nazionale svizzera nel gennaio del 2015 abbandonò la soglia minima di cambio franco-euro lanciammo un segnale che mi sembra sia stato sostanzialmente rispettato dalle industrie ticinesi: razionalizzate e ristrutturate con cognizione di causa, spiegate al personale il senso delle decisioni che prendete e intervenite sui posti di lavoro solo come ultima ratio. Le aziende si sono dimostrate responsabili.

Quali i dossier aperti con la politica che non hanno ancora trovato una soluzione?

In linea generale non apprezziamo il disprezzo espresso da talune forze politiche, specialmente a sinistra, che parlano appunto con disprezzo di economia a basso valore aggiunto e di capannoni. L’economia ticinese non è a basso valore aggiunto e in Ticino ci sono stabilimenti industriali, non capannoni. La capacità di dialogare e confrontarsi inizia dal linguaggio utilizzato.

Per venire a dossier più puntuali ne abbiamo diversi: siamo in attesa della sentenza del Tribunale federale sulla tassa di collegamento; l’applicazione dei salari minimi differenziati che potrebbe ugualmente sfociare in ricorsi ai tribunali; un’applicazione dell’articolo costituzionale sull’immigrazione di massa non ostile all’economia; la traduzione in leggi di “Prima i nostri” da parte del Gran Consiglio, che rischia anch’essa di finire davanti ai giudici. Con la politica tuttavia abbiamo un dialogo costante. Da più di due anni attraverso la nostra iniziativa “Dentro l’industria” e insieme al DFE e al suo direttore Christian Vitta portiamo nelle industrie ticinesi i deputati al Gran Consiglio per favorire la conoscenza delle aziende e il dialogo diretto fra imprenditori, lavoratori e politici.

È un’iniziativa che riscuote interesse e successo e che ci sprona a confrontarci con la politica sulla base di argomenti e punti di vista fondati, cercando di lasciare da parte ogni pregiudizio.

Che previsioni avete per i prossimi sei mesi?

Restiamo moderatamente ottimisti. Se l’industria ticinese ha superato sin qui molte crisi congiunturali e trasformazioni epocali del modo di fare impresa significa che abbiamo un’industria forte. Ma dobbiamo prepararci bene alle incognite del futuro rafforzando la produttività, la formazione professionale dei collaboratori e capendo per tempo che cosa comporterà per le imprese e i lavoratori la digitalizzazione.