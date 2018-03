LIA, accolti i ricorsi della COMCO

Non ci sono buone nuove per la Legge sulle imprese artigianali, meglio conosciuta come "LIA". Il Tribunale amministrativo cantonale (TRAM) ha infatti accolto due ricorsi della Commissione della concorrenza (COMCO) contro l'albo introdotto in Ticino a fine 2016.

Lo scrive il CdT, precisando che i giudici sono concordi con la COMCO sul fatto che i limiti posti dallo strumento (come ad esempio l'obbligo di iscrizione, la tassa d'iscrizione e la procedura) violano la legge federale sul mercato interno, penalizzando le ditte d'oltre Gottardo.

Ricordiamo che in autunno il TRAM aveva già accolto il ricorso di una ditta ticinese. Per la LIA, dunque, si tratta di un nuovo stop.

(Red)