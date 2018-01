L’informatica nei licei sarà obbligatoria

di Nicola Mazzi

L’informatica entrerà nel liceo quale materia obbligatoria. E i Cantoni avranno tempo fino al 2022 per adattare le griglie orarie e il programma. Ce lo conferma il direttore dell’insegnamento medio superiore Daniele Sartori con il quale abbiamo voluto approfondire la questione.

La Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione vuole introdurre l’informatica nei licei. Oggi la materia è facoltativa. Quale la posizione del Ticino in proposito?

Oggi nei licei la materia informatica è offerta come opzione complementare. Gli allievi possono scegliere l’informatica fra diverse possibilità (per esempio: storia, geografia, fisica, chimica, biologia, economia e diritto, sport, arti visive) e per chi la sceglie diventa materia di maturità. Una cosa ben diversa da una materia facoltativa. A livello cantonale, su quasi 900 allievi di terza solo una sessantina oggi sceglie l’informatica. Precisato questo, posso aggiungere che la disciplina informatica che sarà obbligatoria per tutti gli allievi non è però la stessa dell’opzione complementare. Quest’ultima verte principalmente sulla programmazione e l’algoritmica, mentre nel piano di studio del l’informatica obbligatoria la programmazione è solo una parte.