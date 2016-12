L'inverno anomalo non spaventa gli agricoltori

Temperature miti e tempo soleggiato non destabilizzano il settore. Bisogna però augurarsi, avverte Sem Genini, che non arrivino nei prossimi mesi piogge persistenti e gelo.

di Martina Salvini

Il calendario riporta la data di fine dicembre eppure, a guardare fuori dalla finestra, sembra di assistere a un inizio di primavera. La colonnina di mercurio segnava negli scorsi giorni una temperatura attorno ai 15 gradi e la notte di lunedì sarà ricordata come la più calda mai registrata in Ticino nel mese di dicembre, con il Favonio che ha cominciato soffiare con forza anche in pianura. Il potente anticiclone che sta determinando il tempo soleggiato e asciutto degli ultimi giorni si manterrà tale almeno sino alla prima settimana di gennaio. Cosa significa tutto ciò per il settore agricolo, abituato al rispetto della ciclicità stagionale? Abbiamo raccolto il parere di Sem Genini, segretario dell’Unione Contadini Ticinesi (UCT).

«Per il momento non abbiamo avvertito troppo malessere da parte degli agricoltori che magari si stanno godendo anche loro il Natale. Sicuramente siamo di fronte a un inverno anomalo ma per ora i campi sono per fortuna ancora a riposo, sebbene siano secchi in maniera di certo inusuale e preoccupante. Chiaramente sarebbe ideale se fosse più freddo di così, in effetti, le gelate invernali fanno bene e permettono anche di pulire il terreno da (micro)organismi nella maggior parte dei casi indesiderati». Del resto, evidenzia Genini, «il bel tempo permette però di svolgere diverse attività all’aperto: tagliare la legna, occuparsi della vigna, preparare i recinti, eseguire lavori di manutenzione di vario tipo o lavorare nelle zone boschive. Ma anche il bestiame può giovare delle temperature miti, riuscendo a passare più tempo all’aperto in condizioni invitanti e favorevoli».

Non è però tutto oro ciò che luccica e i problemi potrebbero essere dietro l’angolo, in primis la siccità.