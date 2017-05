"L'OSI è salva, ora si volta pagina"

Si apre una stagione nuova non solo per l’Orchestra della Svizzera Italiana, ma anche per Pietro Antonini, che dopo 25 anni lascia la presidenza della Fondazione.

di Enrico Parola

"Avevo accettato la presidenza per questo obiettivo; l’ho raggiunto e quindi mi sembra il momento giusto per farmi da parte: si apre una stagione nuova per l’orchestra e penso ci vogliano persone nuove, io son dentro da 25 anni". Sorride Pietro Antonini; sorride compassato come di sua indole e rilassato come non era qualche mese fa, quando l’Orchestra della Svizzera Italiana rischiava seriamente di cessare l’attività per il taglio dei fondi da parte della SSR. Ora che la vicenda s’è risolta Antonini lascia la presidenza della Fondazione per l’Orchestra della Svizzera Italiana.

Quando s’è detto: è il momento di lasciare?

Subito dopo aver concluso con la SSR il nuovo accordo; avevo accettato questa sfida per mettermi al servizio di questa splendida realtà, la OSI, e una volta vinta mi son detto di aver portato a termine il mio mandato. Ora, senza false modestie, si apre una nuova fase per l’orchestra, di maggiore autonomia, dove la SSR è solo il principale cliente, ma non è più la madre che l’aveva creata ottant’anni fa e l’aveva mantenuta per tutto questo tempo.

È soddisfatto dell’accordo raggiunto?

Al 95%. L’ideale sarebbe che non ci fossero stati tagli, ma considerando la situazione contingente, la crisi economica che c’è stata, la diminuzione di fondi non solo per la musica ma praticamente in ogni campo, penso che si sia ottenuto il miglior risultato possibile. Di sicuro la nostra orchestra ha meritato una considerazione e un trattamento migliori rispetto alle altre realtà elvetiche.

C’è stato un momento in cui ha temuto di non farcela?

A dicembre. La trattativa sembrava arrivata a un punto morto, confesso che avevo un po’ perso il sonno. C’era chi mi consigliava di non accettare neppure di dialogare con la SSR, di ritirarmi dal tavolo e fissarmi sulle posizioni di partenza. Per fortuna ho continuato.