A Lugano si parla di "Fintech"

"Fintech, un’opportunità per il settore finanziario": è questo il titolo del Lugano Banking Day 2018, evento con sguardo internazionale organizzato dall’Associazione Bancaria Ticinese (ABT) e dal Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE), in collaborazione con la Città di Lugano e con l'Università della Svizzera italiana (USI), che si terrà il 20 marzo 2018 al Palazzo dei congressi di Lugano.

La trasformazione digitale sta interessando anche il settore finanziario, che deve essere in grado di rispondere a questo fenomeno. Il settore del Fintech è in forte ascesa, a livello internazionale come in Svizzera, ed è un tema trasversale e innovatore. Caratteristiche che offrono la possibilità di approfondire le prospettive della tecnologia finanziaria e di sostenere le azioni per favorirne l’innovazione.

Il Ticino guarda all’innovazione e si prepara per affrontare la sfida del Fintech. Grazie a questo evento sarà possibile approfondire, a diretto contatto con gli operatori locali e internazionali, il settore privato e il mondo accademico, i trend di quella che, per l’intero settore finanziario, si presenta come un’opportunità. Un’occasione importante, per la piazza finanziaria ticinese, per profilarsi e per assicurare all’intero Cantone un ritorno d’immagine positivo.

Dopo le considerazioni introduttive di Marco Borradori (sindaco di Lugano), Boas Erez (rettore dell’USI), Alberto Petruzzella (presidente dell’ABT) e Christian Vitta (consigliere di Stato e direttore del DFE), verrà presentato lo studio del Centro di Studi Bancari “Fintech: evoluzione e opportunità per il Cantone Ticino”. A seguire saranno organizzati diversi workshop e dibattiti sui numerosi e differenziati aspetti che toccano il mondo finanziario. Tra i vari ospiti e relatori si segnala anche la partecipazione del CEO di UBS Sergio Ermotti e il vicepresidente di BlackRock Philipp Hildebrand.



L’evento si svolgerà sull’arco di tutta la giornata. Informazioni su iscrizioni e programma dettagliato sono disponibili su www.abti.ch/luganobankingday, al numero telefonico 091 966 21 09 o tramite indirizzo email info[at]abti[dot]ch.

(Red)