L'ultima possibilità per restare a galla

Samuele Vorpe spiega la nuova riforma federale in arrivo e il Ticino non può restare indietro: "Il "sì" alla riforma fiscale del 29 aprile è una tappa imprescindibile".

di Nicola Mazzi

Si sta avvicinando il 29 aprile, data in cui saranno resi noti i risultati del voto sulla riforma fiscale e sociale. Un progetto fortemente voluto dal Governo (e in particolare dal DFE di Christian Vitta), sostenuto da buona parte dei partiti e approvato dal 70% dei parlamentari. Un progetto contro il quale è stato lanciato un referendum dalla sinistra radicale e sul quale interviene Samuele Vorpe (responsabile del Centro di competenze tributarie della SUPSI). L’esperto evidenzia un rapporto molto stretto (anche se indiretto) tra questa riforma cantonale e quella federale, il Progetto fiscale 17. Vediamo in che modo.

Concorrenza intercantonale

«Il messaggio del Consiglio federale del 21 marzo, contiene alcuni spunti interessanti concernenti la concorrenza fiscale intercantonale. Infatti, l’abolizione degli statuti speciali cantonali applicabili alle società holding, società di domicilio e miste, spingerà molti Cantoni, che dispongono di una competenza in materia di aliquote a ridurre le aliquote dell’imposta sull’utile delle persone giuridiche. A livello internazionale – UE, G20 e OCSE – non ammettono più una disparità di trattamento tra i redditi nazionali e quelli esteri, come oggi avviene in Svizzera per queste società, le quali sui redditi di fonte estera godono di importanti agevolazioni in funzione dell’importanza dell’attività commerciale svolta sul territorio nazionale. Con il Progetto fiscale 17 - evidenzia Vorpe - le società a statuto speciale, anche ai fini delle imposte cantonali e comunali, pagheranno, quindi, le imposte ordinarie, come avviene oggi solo ai fini dell’imposta federale diretta».