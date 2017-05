Lunghe code per il ponte dell'Ascensione

Nuovo ponte di passione per gli automobilisti che si stanno recando in queste ore in direzione sud per il ponte dell'Ascensione. Al portale di Göschenen alle 10 di questa mattina si registravano già colonne per 6 chilometri, con tempi d’attesa di un’ora.

Traffico intenso si registra anche sulla A2 tra la galleria del S. Nicolao e la dogana di Brogena, con 15 chilometri di coda a Chiasso e ritardi previsti di 30 minuti. L'entrata di Mendrisio in direzione sud è stata chiusa.

Tre chilometri di traffico vengono poi segnalati sulla A13 del San Bernardino (ritardi stimati a 15 minuti). Tra Coira-Sud e Rothenbrunnen in direzione sud, invece, l'entrata di Bonaduz è stata chiusa. Ingorghi pure sulla strada principale tra Coira e Realta, sempre in direzione sud.

(Red)