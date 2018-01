L'Uni di Friburgo la più amata dai ticinesi

di Martina Salvini

Passano gli anni, ma l’Università di Friburgo resta la più amata dagli studenti ticinesi. Un attaccamento immutato dal 2012 ad oggi, che anzi è costantemente cresciuto. Stando ai dati dell’Ufficio di statistica per l’anno 2016/2017, tra i 5.194 ticinesi iscritti negli atenei svizzeri, 931 (il 19,7%) hanno scelto proprio Friburgo per gli studi universitari. In seconda posizione si piazza invece l’Università della Svizzera italiana, con 765 studenti (il 14,7%) che hanno optato per i poli di Lugano e Mendrisio, il cui gradimento da parte degli studenti rimane costante. Al terzo gradino del podio si trova Losanna (652 studenti, il 12,6%). Zurigo è quarta, con 649 allievi (il 12,5). Tra Berna, Basilea e Ginevra è proprio quest’ultima ad avere la meglio, con il 5,1% (266 allievi ticinesi), mentre seguono nell’ordine Neuchâtel (3,9%), Lucerna (3,2%) e San Gallo (3%).

8 su 10 all’università

Grande preferenza per le università (l’82,5%), rispetto ai Politecnici federali (17,5%). Un dato, quest’ultimo, leggermente inferiore a quello nazionale, dove i Politecnici toccano quasi i 20 punti percentuali. Circa 7 ticinesi su 10 che studiano al Politecnico frequentano i corsi dell’ETH. Un dato molto più marcato rispetto ai numeri nazionale, in cui Zurigo è preferita dal 65% degli studenti, contro il 34,8% di Losanna.

Più di uno su due è donna

Sugli oltre 5mila studenti universitari del nostro Cantone, 2.602 sono ragazze (il 50,1%). Ma c’è di più, perché nella maggioranza degli atenei le studentesse ticinesi sono in vantaggio sui maschi. Le ragazze toccano percentuali del 60,8% a Neuchâtel, del 61,6% a Ginevra e del 58,5% a Basilea, e sono la maggioranza anche a Friburgo (59,3%), Losanna (56%) e all’Uni di Zurigo (54,8%). Poche, al confronto con i colleghi maschi, sono quelle che scelgono il Politecnico di Losanna (neppure 1 su 4) e l’Università di San Gallo (meno di 1 su 3).