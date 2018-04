Magistratura minorile, esplosione di incarti

Nel 2017 i procedimenti penali aperti sono stati 1222 (+348 rispetto al 2016). Crescono le condanne legate alla legge sugli stupefacenti, così come quelle per furti e circolazione.

di Martina Salvini

È stato un anno impegnativo per la Magistratura dei minorenni. È infatti letteralmente esploso il numero degli incarti, che nel 2017 hanno fatto segnare un + 348, salendo a quota 1222. Un balzo in avanti consistente, specie se si guarda all’andamento degli anni passati: nel 2016 erano 874, 820 nel 2015, 866 nel 2014 e 925 nel 2013. Ma ad aumentare, come emerge dal rapporto, sono stati anche gli incarti chiusi (+367), raggiungendo quota 1188 (erano 821 nel 2016, 894 nel 2015 e 974 nel 2014). In crescita anche le pendenze, +30% rispetto al 2016, attestandosi così ai livelli del 2010.

Nel nuovo anno la Magistratura dei minorenni ha infatti riportato 250 incarti, mentre erano stati 220 nel 2017 e 153 al 2016. Il dato corrisponde al 20% sul totale degli incarti aperti e al 21% di quelli chiusi, indice, scrive la Magistratura, «di una situazione molto buona». Durante lo scorso anno, sono state 775 le condanne pronunciate, a cui vanno aggiunti 122 abbandoni, 25 procedure trasmesse ad altre autorità fuori Cantone e 266 incarti congiunti, per un totale, come detto, di 1188 incarti chiusi.

Resta comunque «importante e urgente», fanno sapere, «un adeguamento del personale amministrativo». Una quota considerevole dell’attività complessiva riguarda l’esecuzione delle pene e delle misure. Un compito definito «molto impegnativo per tutti i collaboratori», e per il quale la Magistratura dei minorenni si appoggia alla collaborazione con i Comuni e gli enti privati.