Manager scomparso, parola all'autopsia

Sarà effettuata domani l'autopsia sul corpo del manager di 55 anni, residente in Ticino e più precisamente a Giubiasco, che era scomparso il 25 dicembre scorso e che è stato trovato morto ieri pomeriggio in un appartamento nella periferia nord di Milano.

Gli esami autoptici e tossicologici sono stati disposti dal pubblico ministero (pm) di Milano Valeria Sottosanti nell'ambito del fascicolo aperto stamani con l'ipotesi 'tecnica' di omicidio volontario a carico di ignoti per poter svolgere tutti gli accertamenti.

L'ipotesi più accreditata nelle indagini, infatti, è quella della morte per un malore. L'abitazione in cui è stato trovato il cadavere era affittata ad un transessuale. Il corpo non aveva segni evidenti di violenza ed è plausibile che il transessuale si sia allontanato senza dare l'allarme per non avere problemi.

