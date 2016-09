Manovra, la discussione continua

Lungo dibattito in Gran Consiglio sulle misure di risparmio da 185 milioni presentate dal Governo. La decisione slitta a martedì.

Un lungo dibattito sulle misure di risparmio da 185 milioni presentate dal Governo ha tenuto banco in Gran Consiglio nella giornata odierna. Per la maggioranza della gestione (PPD, PLR e Lega, La Destra) la manovra finanziaria deve agire anche sulle uscite e quindi necessita dei correttivi. Sul tavolo dei deputati vi sono tre rapporti.

I correttivi permettono di portare l'importo complessivo da 185 a 205 milioni di franchi entro il 2019. Tra queste nuove misure però, alcune sono andate di traverso ai socialisti. Si tratta in particolare dei tagli dei sussidi per la cassa malati, dei taglia alle borse di studio e a quelli concessi per gli abbonamenti ai trasporti pubblici.

Il dibattito sul pacchetto di risparmio prosegue domani, martedì.

Da gennaio aumento delle stime immobiliari

Buone notizie per la tabella di marcia sulla via del risanamento. Nel suo intervento il consigliere di Stato e direttore del DFE Christian Vitta ha annunciato che, non essendo stato presentato alcun ricorso, dal 1. gennaio le stime immobiliari lieviteranno del 18%. L’aggiornamento dei valori di stima, previsto dalla manovra, dovrebbe fruttare ben 30 milioni di franchi.

Vitta ha poi ricordato che le sfide per il futuro non mancano, a partire dalla Riforma III sulla fiscalità delle imprese, ma che il lavoro intorno alla manovra ha permesso di consolidare «l’assunzione di responsabilità collettiva, premessa necessaria per raggiungere i pareggio di bilancio entro la fine della Legislatura».

(Red)

Articoli correlati:

Gran Consiglio, "Bosia Mirra non è degna"