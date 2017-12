Mariconda addetto stampa del MP

È stato nominato dal Consiglio di Stato e prenderà il posto di Saverio Snider, che in aprile 2018 andrà in pensione, in seno al Ministero pubblico.

Maggiore sinergia e nuova struttura fra Ministero pubblico e Polizia cantonale nell'ambito della comunicazione sui fatti giudiziari: Giovanni Mariconda (39 anni, laureato in Scienze della comunicazione e attualmente giornalista presso il Corriere del Ticino) è il nuovo addetto stampa del Ministero pubblico. È stato nominato oggi dal Consiglio di Stato e opererà in seno al Servizio Comunicazione media e prevenzione della Polizia cantonale.

Egli curerà in modo specifico i contatti con i media, nell’ottica di fornire una continuità al lavoro svolto sino ad oggi da Saverio Snider che il prossimo mese d'aprile andrà in pensione.

Nel corso degli anni Ministero pubblico e Polizia cantonale hanno vissuto diverse riforme nel loro assetto e nella loro struttura. Anche gli aspetti legati alla comunicazione, che assumono una sempre maggiore importanza, non sono immuni da un necessario adeguamento. Infatti, l’operato dell’apparato della Giustizia, in particolare Magistratura inquirente e Polizia cantonale, è sempre più sotto i riflettori mediatici, in un mondo dove l’informazione circola a ritmi ormai divenuti frenetici.

Per rispondere in modo adeguato alle esigenze di disponibilità, tempestività e continuità del flusso d’informazione e per assicurare un punto di riferimento sia ai media sia ai cittadini, sulla base di un’intenzione comune del Procuratore Generale John Noseda e del Comandante della Polizia cantonale Matteo Cocchi, è stata decisa la creazione di questo nuovo assetto del Servizio comunicazione media e prevenzione della Polizia cantonale, che nella fattispecie operativa, costituisce pure una prima a livello svizzero.

La scelta relativa all’addetto stampa del Ministero pubblico è caduta su un giornalista, laureato in scienze della comunicazione, di provata esperienza anche nell'ambito specifico della cronaca giudiziaria: egli, grazie alle sue sicure competenze, potrà offrire un contributo significativo e costruttivo alla giusta attenzione che si deve dare ad un settore per molti versi assai delicato e in continua evoluzione e trasformazione.

