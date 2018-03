Medici di famiglia cercansi

Per il presidente dell’Associazione ticinese, Alberto Chiesa, anche gli esami di ammissione alle Università sono troppo selettivi, soprattutto per i ticinesi.

di Nicola Mazzi

Una delle professioni più importanti per il nostro sistema sanitario sta conoscendo un’importante crisi. Di recente anche la politica, con un’audizione, nella Commissione sanitaria del Gran Consiglio, ha voluto capirne di più. Per questo ne abbiamo parlato con il dottor Alberto Chiesa (presidente dell’Associazione medici di famiglia ticinesi).

Dottor Chiesa quanti sono i medici di famiglia nel nostro Cantone?

Siamo tra i 300 e i 400, divisi in due associazioni. Da un lato c’è l’associazione che presiedo (ATIMEF-Associazione medici di famiglia ticinesi) che conta 154 soci, d’altra parte c’è l’Amiti (Associazione medici internisti). A livello federale, da tre anni, le due associazioni sono riunite e in Ticino sto cercando di spingere pure io in questa direzione.

