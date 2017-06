Meno bulli, ma più cyberbulli

Polizia e scuole in prima fila per sensibilizzare i giovani, ma internet e i social network sono una sfida sempre più complessa, su un terreno in cui vi è una libertà quasi senza confini.

di Andrea Finessi

Per un bambino o un adolescente, essere vittima di bullismo può avere delle terribili conseguenze. Subire costantemente delle angherie o delle crudeltà, per una vittima giovanissima che sta soltanto iniziando a muovere i primi passi nella giungla che c’è al di fuori del nido e che ha ancora una grande fiducia nel prossimo, può minare profondamente le aspettative sul futuro, soprattutto se non si hanno ancora quelle «difese» che permettono di reagire psicologicamente alla cattiveria.

Ci sono vittime e carnefici: i primi sono coloro che subiscono le ferite, che spesso non sanno con chi parlare, per paura, per vergogna, per orgoglio, e che, nel peggiore dei casi, finiscono per normalizzare la perfidia altrui, provando un malessere che nel tempo si trasforma in silenzio e chiusura, come un piccolo angolo di buio su cui non si riesce a far luce. Poi ci sono i carnefici, piccoli, bambini, ma già capaci di crudeltà, spesso feriti a loro volta da chi si fidavano e quindi arrabbiati, anche loro senza nemmeno sapere perché. E poi ci sono i genitori, a volte ignari di piccoli e grandi drammi che si consumano sotto i loro occhi, a volte consapevoli, ma impotenti perché non sanno cosa sia meglio fare, se prendersela con la scuola, con i genitori del piccolo bullo o se andare alla polizia.

Le istituzioni ticinesi, divenute negli anni consapevoli di questo fenomeno e dell’utilità di intervenire a livello comportamentale fin da bambini, nel tempo hanno iniziato a collaborare in modo più stretto tra loro, facendo rete soprattutto tra scuola e forze dell’ordine, per poter agire di concerto e consigliare al meglio le famiglie. In questo campo, il Gruppo Visione Giovani della Polizia cantonale (GVG), da 11 anni lavora sul campo come un’antenna per le situazioni a rischio, facendo prevenzione e sensibilizzazione, incontrando i ragazzi e, laddove necessario, facendo incontri di mediazione e muovendosi anche con decisione dove la legge lo impone. Un tema di cui non se ne parla però mai abbastanza, non essendo mai diminuito, anzi, facendosi perfino più complesso, con l’arrivo delle nuove tecnologie, di internet e dei social network.

Il sgtm Giancarlo Piffero, responsabile a livello cantonale del GVG, nei prossimi giorni interverrà a Castel San Pietro proprio per parlare di bullismo e di cyberbullismo.

Bullismo e cyberbullismo, lei che ha sott’occhio l’attuale situazione tra i giovani, nota che in qualche modo vi sia stato un aumento dei casi tra i giovani?

Non direi che vi è stato un incremento, anzi, se vogliamo per quanto riguarda il bullismo “tradizionale”, ossia la violenza, la prevaricazione sugli altri e i danneggiamenti, vi è stata anche una diminuzione. In compenso però sono aumentati i reati su internet, forse perché questi si possono commettere con maggior facilità tra le mura domestiche senza doversi confrontare con le vittime. Va detto però che la maggior parte di questi «reati», generalmente insulti, minacce o acquisizione e pubblicazioni di foto non autorizzate, spesso non sono riconosciuti come tali e non vengono denunciati.