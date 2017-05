Menzione speciale per la Ticino Ticket

Le è stata conferita dal Premio CIPRA Svizzera per il sostegno al trasporto pubblico e al turismo sostenibile. Da gennaio oltre 100mila hanno beneficiato della Ticino Ticket.

Il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) e l’Agenzia Turistica Ticinese (ATT) esprimono soddisfazione per la menzione speciale ricevuta dal progetto Ticino Ticket nell’ambito del Premio CIPRA Svizzera 2017.

CIPRA (Commissione internazionale per la protezione delle Alpi) Svizzera è stata fondata nel 1997 su iniziativa delle organizzazioni svizzere attive per la tutela delle Alpi e dell’ambiente e della CIPRA Internazionale. Organizza e partecipa, inoltre, a progetti internazionali. Il premio CIPRA viene conferito annualmente dall’omonima associazione ad attività innovative di persone fisiche e giuridiche che si sono distinte per il loro impegno a favore dello sviluppo sostenibile delle regioni dell’Arco alpino svizzero.

Nell’ambito del Premio CIPRA 2017, il cui tema era la sostenibilità nel turismo, il progetto ticinese Ticino Ticket ha ricevuto una menzione speciale. La giuria ha infatti deciso di premiare l’iniziativa sia perché sostiene il trasporto pubblico, sia perché il suo approccio globale permette di posizionare l’intero Cantone come una destinazione per un turismo sostenibile. Ritiene, inoltre, che questo ambizioso progetto sia convincente poiché ha saputo coinvolgere, con successo, numerosi attori diversi all’interno di un territorio esteso.

DFE e ATT accolgono con soddisfazione questa menzione dato che, si legge in un comunicato stampa - "sottolinea gli importanti sforzi intrapresi a favore di un progetto nato nel mese di settembre del 2016 per ridare slancio all’intero settore turistico cantonale e per contribuire allo sviluppo di una mobilità sostenibile". A testimonianza del successo dell’iniziativa vi sono anche le prime ed incoraggianti cifre che fanno capo a Ticino Ticket: dal 1° gennaio ad oggi sono già oltre 100’000 i turisti che ne hanno beneficiato.

(Red)