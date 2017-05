Migros sospende le forniture da Crotta SA

A seguito della puntata di Patti Chiari mandata in onda venerdì, intitolata "Verdure indigeste", si è scatenata la bufera sulla ditta Crotti SA di Muzzano, rea in primo luogo di mancanza di igiene nella gestione di frutta e verdure che poi vengono vendute dai grandi magazzini.

Per questo anche Migros Ticino ha deciso di prendere posizione al riguardo. "Crotta SA è nostro fornitore da diversi anni, nel quadro della strategia atta a favorire i produttori locali. Come tutti gli altri nostri fornitori, Enzo Crotta è stato oggetto di regolari ispezioni pianificate: annunciare la visita è una procedura necessaria per far si che il fornitore si prepari ad esibire tutte le documentazioni e i giustificativi relativi ai suoi metodi e processi di produzione. Dal 2013 ne sono state effettuate cinque e la prossima era pianificata per fine agosto 2017", spiega il Gigante arancione in un comunicato stampa.

Queste ispezioni, si legge nel testo, hanno sì rivelato alcuni problemi e carenze, non ritenuti però critici "e per i quali è stato convenuto un piano di misure atto a ristabilire la situazione in tempi brevi". Anche in considerazione di queste problematiche, negli ultimi 2 anni, 24 campioni di prodotti della Crotta SA sono stati prelevati in filiale a sorpresa e a caso tra le forniture e sottoposti ad analisi microbiologiche e chimiche in laboratorio "e non hanno mai manifestato anomalie", sottolinea la Migros.

"Al momento del lancio sul sito di Patti chiari abbiamo potuto visionare alcune delle fotografie e delle piccole parti del servizio principale poi andato in onda", spiega il grande magazzino, aggiungendo che "in queste ultime abbiamo potuto riconoscere i locali della Crotta SA di Muzzano e costatare delle situazioni igieniche assolutamente inaccettabili, che non corrispondevano assolutamente a quelle da noi riscontrate nel quadro delle nostre ispezioni".

In via cautelativa la Migros ha quindi deciso di sospendere, con effetto immediato, le forniture e togliere dalla vendita la merce presente nei nostri punti di vendita. "Al momento con i nostri esperti e dei consulenti esterni stiamo valutando la situazione e in particolare accertando i reali metodi di lavoro adottati dalla ditta in questione e rispettivamente i motivi per i quali la situazione da noi rilavata in occasione degli audit differiva da quelle ritratte nel servizio di Patti chiari. In base a queste analisi decideremo se ci sono le premesse per una ripresa delle forniture e a quali condizioni. Per il momento l’azienda non ha null’altro da dichiarare e coglie l’occasione per scusarsi con tutta la propria clientela per la spiacevole situazione".

Governo interrogato

Nel frattempo anche i politici si sono mossi per cercare di fare luce sulla vicenda. È infatti di ieri una prima interrogazione al Consiglio di Stato di Henrik Bang, Sara Beretta Piccoli e Gianrico Corti, mentre oggi ne è arrivata un'altra, firmata da Matteo Pronzini. Entrambe chiedono principalmente informazioni sui controlli.

(Red)