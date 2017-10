Molte le nuove aziende, ma...

di Nicola Mazzi

La nascita e la morte delle aziende in Svizzera e in particolare nel nostro Cantone è un fenomeno difficile da monitorare e soprattutto da comprendere fino in fondo. Perché le ragioni alla base della creazione o dell’abbandono di una ditta possono essere molteplici. Ci ha provato la Crif AG con uno studio che analizza il numero di aziende costituite da gennaio a settembre di quest’anno (e cioè nei primi 9 mesi) e lo mette in relazione a quelle che, nello stesso periodo, sono state cancellate. Ne esce un quadro con molte sfaccettature. Ma vediamo le cifre a livello nazionale e cantonale.

CH e TI: saldo positivo

In Svizzera, nei primi 9 mesi, sono state costituite in totale 31.924 nuove aziende. Invece, sempre nello stesso periodo, ne sono state cancellate 22.041 dal Registro di commercio. A farla da padrone sono i Cantoni di Zurigo (con 5.751 nuove aziende), seguito da Vaud (3.251), Ginevra (2.669), Berna (2.592) e Argovia (1.984). Il Ticino si trova al settimo posto con 1.662 nuove aziende, mentre Appenzello Interno (con sole 70 nuove ditte) e Uri (con 82) chiudono la classifica.

Sul fronte delle cancellazioni è sempre Zurigo a comandare la classifica con 3.524 aziende. Seguito da Vaud (2.268), Ginevra (2.031) e Berna (2.028). Il Ticino viene subito dopo con 1.428 aziende.

"Si può fare di più"

Per una reazione abbiamo sentito il vicedirettore della Camera di commercio Marco Passalia. «Una premessa è d’obbligo. Queste cifre non sono un’indicazione dell’andamento congiunturale di un Paese. Tuttavia, rispetto al 2013, dove il Ticino era in una posizione di alta classifica sia per i fallimenti sia per le nuove aziende, la situazione è cambiata. E ora siamo nella media». Questo cosa significa?