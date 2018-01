Mons. Lazzeri: "Abusi, l’obiettivo è prevenirli"

di Cristina Vonzun

Un anno fa, di questi giorni, il vescovo Valerio Lazzeri ha presentato ai media ticinesi un’informativa inviata a parrocchie, movimenti e associazioni ecclesiali in cui -nel solco delle disposizioni della Chiesa in Svizzera pubblicate nel 2002, il cui ultimo aggiornamento risale alla fine del 2014– vengono indicate le procedure da seguire nel caso in cui si fosse vittime (o si fosse testimoni) di abusi sessuali commessi in ambito ecclesiale. L’informativa -sotto forma di volantino che è a disposizione anche online nel sito della Diocesi- vuole sensibilizzare e rendere il più possibile noti i contatti delle persone di riferimento a cui rivolgersi nel caso si sia vittime o testimoni.

Ne abbiamo parlato con il vescovo di Lugano per capire il bilancio dell’operazione, ad un anno di distanza.

Mons. Lazzeri qual è stata la ricezione nelle parrocchie dell’informativa della Diocesi che mira a raggiungere le persone ferite da abusi?

La ricezione mi pare che sia stata buona. La cosa nuova che si è attuata a partire da quel momento sono degli incontri di formazione specifici per seminaristi e per operatori pastorali (preti e diaconi in ministero).

L’obiettivo è quello della prevenzione attraverso la sensibilizzazione e la conoscenza più approfondita della problematica. Si vuole offrire -tra l’altro- gli strumenti a questi operatori per riconoscere situazioni in cui potrebbe esserci un abuso e fornire indicazione su come intervenire in tali casi.

Come si svolge la formazione?

La formazione avviene nel corso di una mattinata. Si è già tenuta in quasi tutti i vicariati della Diocesi. La partecipazione è stata molto buona. Tutti erano invitati a partecipare e la risposta è stata molto positiva. Ci siamo affidati a persone esperte operanti nell’ambito della Fondazione della Svizzera italiana per Aiuto Sostegno Protezione Infanzia che ha fornito il materiale necessario per gli incontri formativi.

La statistica pubblicata recentemente a livello di Chiesa in Svizzera dei casi segnalati dal 2010 ad oggi, vede un 90% di casi accaduti tra i 60 e i 20 anni fa. Tra questi c’è un caso ticinese ormai caduto in prescrizione. Come vi siete relazionati a questa vittima che ha trovato il coraggio, alcuni mesi fa, di comunicare il caso?

La vittima è stata ascoltata dalle persone di riferimento e dalla Commissione diocesana di esperti istituita dalla Diocesi. Ora è in corso la procedura per arrivare ad esprimere vicinanza concreta attraverso un riconoscimento finanziario per il danno subito. La Conferenza dei vescovi svizzeri gestisce un fondo in tal senso. Abbiamo segnalato il caso, ora si attende la decisione che sarà presa dall’organismo istituito dai vescovi svizzeri.

Informazioni pratiche

La Diocesi di Lugano -nelle indicazioni pubblicate il 17 gennaio del 2017- invita ogni persona che sia stata vittima di abusi sessuali in ambito ecclesiale o che conosca qualcuno che potrebbe essere coinvolto in abusi sessuali a rivolgersi a questi esperti laici:

- dr. med. Carlo Calanchini, FMH in psichiatria e psicoterapia 091/923.72.72 carlo.calanchini[at]gmail[dot]com

- prof.ssa Rita Pezzati, psicoterapeuta 076/529.27.22 pezzri[at]gmail[dot]com.

Inoltre l’attività dei professionisti, se autorizzati dalle vittime, viene accompagnata e sostenuta da una speciale commissione diocesana di esperti composta da Dante Balbo (Pregassona), Gian Giacomo Carbonetti (Massagno), Fabiola Gnesa (Sementina), Graziano Martignoni (Comano).