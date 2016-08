Morcote fra i Comuni più belli della Svizzera

La località in riva al Ceresio figura fra i 4 finalisti dell'annuale concorso stilato da "Schweizer Illustrierte”, “L’illustré” e “Il Caffè”. Si potrà votare sino al 28 settembre.

Morcote potrebbe presto essere eletto come il più bel Comune di tutta la Svizzera. Località decisamente apprezzata dai cittadini d’oltralpe, Morcote potrebbe presto venire eletto come il più bel Comune della Svizzera. La località in riva al Ceresio è infatti fra i 4 Comuni finalisti dell’annuale classifica stilata da “Schweizer Illustrierte”, “L’illustré” e “Il Caffè”.

Assieme Morcote si contenderanno l’ambito titolo anche Ardez, nei Grigioni, St-Ursanne, nel Giura e Binn, nell’Alto Vallese.

Le località in questione, che in una prima fase hanno ricevuto un gran numero di preferenze rispetto a tutti i paesi candidati, potranno essere votate sul sul sito del concorso (qui il link) sino al 28 settembre. Il vincitore verrà quindi annunciato il 7 ottobre.

(Red)