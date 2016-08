Morto Mauro Malandra, cofondatore della Lega

Il terzo cofondatore della Lega dei Ticinesi, Mauro Malandra, si spento ieri. Nel 1991 dette vita al movimento politico con Giuliano Bignasca e Flavio Maspoli.

“Un eroe dei nostri tempi - ha scritto su Facebook Boris Bignasca – “mettere la faccia” per fondare la Lega nel 1991 non era affatto facile. I Leghisti erano visti e trattati da pericolosi sobillatori e ribelli, quasi come terroristi. Ora dopo più 25 anni possiamo solo ringraziare chi assieme a Flavio Maspoli e Giuliano Bignasca ha avuto il coraggio di iniziare questa splendida battaglia per il Ticino. Grazie Mauro”.

Anche Norman Gobbi ha voluto ricordare Malandra tramite un post sul social network:

“Eravate in tre il 17 gennaio 1991- scrive il Consigliere di Stato - quando con coraggio e genialità avete dato vita al nostro movimento. Ieri, anche tu, caro Mauro hai raggiunto il Nano e il Flavio. So che continuerete a confabulare di libertà e tutela dei nostri valori da lassù. E noi da quaggiù continueremo quanto avete iniziato...continueremo a batterci per i nostri ideali, per il bene del nostro Cantone e dei Ticinesi. R.I.P caro Mauro”.

(Red)