Motorini padroni del Ticino per un giorno

Dopo il grande successo della passata edizione, per la seconda volta in Ticino è tornata la gara per motorini più pazza del mondo: il Red Bull Alpenbrevet.

Oltre un migliaio di appassionati si sono dati appuntamento oggi a Lugano, dove alle 12 il Sindaco Marco Borradori ha dato il via alla simpatica competizione a colpi di pistola.

Come sempre i numerosi partecipanti hanno dato libero sfogo alla propria fantasia, presentandosi agghindati con i costumi più strampalati immaginabili.

Il percorso di 120 chilometri si snoderà sulle strade del Malcantone sino a Luino in Italia, per poi rientrare in Svizzera passando da Indemini e scendendo quindi sul Piano di Magadino. Dal Sopraceneri i motorini si inerpicheranno nuovamente sulle rampe del Ceneri per poi “planare” sul traguardo di Lugano.

Abbiamo raccolto per voi alcune fra le foto più belle e più pazze di questa singolare manifestazione!

(Red)