Multe in Italia, TCS: "Meglio pagare subito"

Si conferma l’allergia degli svizzeri a pagare le contravvenzioni prese nella vicina Italia. A dare qualche cifra per il 2017 è stata la “Provincia di Como”, secondo cui su 337mila euro di multe inflitte agli automobilisti elvetici, solo 47mila sono stati effettivamente raccolti, il 14%. Il problema, ha spiegato il comandante della Polizia locale lariana, Donatello Ghezzo, è che «contro i connazionali che non pagano abbiamo i mezzi per recuperare il credito; contro gli stranieri invece, e in particolare gli svizzeri, abbiamo solo armi spuntate». «Quei 47mila euro non sono destinati a crescere di molto», ha commentato. La maggior parte delle contravvenzioni riguarda il divieto di sosta, l’ingresso non autorizzato nella Zone a traffico limitato o il transito al di fuori delle ore consentite. Tutte infrazioni per le quali non è possibile chiedere il pagamento immediato fronte della minaccia del fermo della vettura. Ammanchi che avrebbero fatto salire i crediti del Comune di Como a oltre 290mila euro.

A mettere in guarda gli automobilisti svizzeri ci pensa però il TCS. «Bisogna smetterla di pensare di poter andare in Italia e comportarsi come si vuole, convinti di farla franca una volta rientrati in Svizzera. Le autorità italiane negli ultimi tempi si sono fatte furbe. In primo luogo molti Comuni danno in gestione l’incasso di multe all’estero ad alcune aziende specializzate. Se dopo uno o due richiami non si ha alcuna risposta, l’incarto viene passato a ditte svizzere, e lì diventa difficile sottrarsi al pagamento, perché viene avviato il precetto esecutivo», spiega Renato Gazzola (nella foto). In più, «esiste anche il pericolo che, una volta che si torna in Italia, si venga fermati per un controllo di Polizia e rispuntino anche le multe mai pagate. Si rischiano sanzioni molto più pesanti, come il fermo o il sequestro del veicolo».

(M.S.)