Municipio di Zurigo in visita a Lugano

È stato scelto il Ticino per l'annuale gita primaverile dei municipali zurighesi, guidati dalla sindaca Corine Mauch.

l Municipio in corpore della Città di Zurigo, guidato dalla sindaca Corine Mauch, è stato ricevuto a Villa Ciani dal sindaco Marco Borradori, dal vicesindaco Michele Bertini e dai municipali Roberto Badaracco e Cristina Zanini Barzaghi. L’Esecutivo zurighese ha scelto il Ticino e Lugano per la sua annuale passeggiata primaverile. L’incontro a Villa Ciani ha permesso di continuare il dialogo con Zurigo, centro culturale ed economico di grande interesse per la nostra realtà, e di valutare la possibilità di sviluppare future collaborazioni. Lo scorso 29 marzo la Città di Lugano aveva partecipato al Forum Zurich Economic Impulse, un evento che ha permesso di promuovere la Città a nord delle Alpi e presentare a un pubblico qualificato i nostri istituti nell'ambito della ricerca di punta. L’incontro a Villa Ciani è stato preceduto da una visita al LAC e all’esposizione dedicata a Meret Oppenheim. Nel pomeriggio si è tenuta una visita della Foce curata dall’Officina del Paesaggio.

(Red)