Naturalizzazioni, "siamo delusi dall'esito"

"Sono deluso: abbiamo perso e lo ammettiamo": così il presidente dell'UDC ticinese Piero Marchesi, dai noi raggiunto, commenta l'esito della votazione sulla naturalizzazione agevolata degli stranieri di terza generazione. Il 60,4% dei votanti svizzeri ha oggi deciso di inserire un principio in tal senso nella Costituzione. "Sapevamo che era difficile combattere questa votazione, avevamo contro tutti: le associazioni, i partiti di centro, la sinistra" ha detto ancora Marchesi. "Mi auguravo venisse bocciata almeno in Ticino, ma evidentemente la forza della sinistra e dei partiti di centro è stata maggiore. Saremo attenti a vigilare nei confronti delle future offensive della sinistra". Anche in Ticino, infatti, il popolo ha votato sì (50,2%) anche se con una maggioranza risicata.

(Red/MS)