Navigazione sul Verbano, passi avanti

Si è tenuta oggi a Bellinzona una riunione per proseguire le discussioni sul futuro dei servizi di navigazione sul Lago Maggiore. Al tavolo erano presenti alcuni rappresentanti del Consiglio di Stato ticinese (il presidente Manuele Bertoli e il consigliere di Stato Claudio Zali, il cancelliere dello Stato Arnoldo Coduri e il delegato per le relazioni esterne Francesco Quattrini), Barbla Etter dell'Ufficio federale dei trasporti e i rappresentanti delle due aziende concessionarie (Alessandro Acquafredda della Gestione Navigazione Laghi Italia, Agostino Ferrazzini e Alen Vukic della Società Navigazione Lugano e Paolo Gattigo della BDO).

Questi ultimi hanno presentato il piano aziendale, non ancora completo, del nuovo Consorzio mediante il quale, dal 1. gennaio 2018, sarà assicurata l’attività di linea e turistica sul Verbano e assicurata l'occupazione del personale, grazie a una collaborazione fra Gestione Governativa Laghi e Società Navigazione Lugano.

Il Governo fa quindi sapere di aver preso atto dei contenuti del documento, allestito dallo studio di revisione e consulenza BDO di Lugano, e delle ipotesi formulate per integrare nel nuovo Consorzio l’attuale personale residente in Svizzera della Società Navigazione Lago Maggiore (SNM): "Il tema verrà approfondito nel corso delle prossime sedute, con l’intenzione di allestire una presa di posizione entro la fine del mese di ottobre. Ma in vista della prossima fase dei negoziati con le parti sociali, auspichiamo che le discussioni siano contraddistinte da un clima di dialogo e apertura, in modo da giungere rapidamente a una conclusione che risulti soddisfacente per tutte le parti coinvolte", ha sottolineato il Consiglio di Stato.

