Negozi, segnali di una certa ripresa

Il commercio ticinese è in leggera risalita, ma sempre vittima del franco forte e del turismo degli acquisti.

Un’indagine congiunturale dell’Ufficio di Statistica cantonale rivela la stabilità del commercio al dettaglio ticinese anche se con qualche realtà contrastante nelle varie categorie.

Per la grande distribuzione sembra esserci la luce in fondo al tunnel dopo anni incerti e i negozianti sono ottimisti per il resto del 2016.

Nei prossimi 3 mesi, infatti, si prevede una stabilizzazione dei prezzi di vendita oltre che un aumento degli impieghi e degli ordini presso i fornitori. Tra 6 mesi, invece, sarà possibile vedere un effettivo miglioramento degli affari.

In controtendenza i commerci di media entità che nel secondo trimestre sono apparsi sottotono rispetto alla media generale del commercio ticinese. I negozianti di questa categoria, infatti, si aspettano, per i prossimi tre mesi, una flessione dei prezzi di vendita e degli ordini presso i fornitori, ma assicurano la stabilità per quanto riguarda gli impieghi attuali.

Una stabilizzazione si è fatta sentire anche nei piccoli commerci che negli scorsi mesi hanno potuto vedere un lieve miglioramento tenendo conto delle diverse flessioni subite negli anni passati. Ciò nonostante il 53% degli esercenti annuncia che gli utili dall’inizio dell’anno sono rimasti inalterati, mentre il 33% lamenta una regressione degli utili trimestrali. Un miglioramento si è fatto sentire solo per il 14% dei commercianti ticinesi.

I vari sottocomparti del commercio ticinese lamentano comunque una piaga comune, ovvero la diminuzione dell’afflusso di clientela su base annua.

Augusto Chicherio, presidente del Federcommercio spiega che: «I dati relativi al secondo trimestre dell’anno in corso confermano quelli evidenziati nella prima parte del 2016». Poco favorevoli si rivelano nuovamente la forza del franco rispetto alle valute estere e il turismo degli acquisti nella vicina Penisola che continua a creare incertezza nel mercato al dettaglio locale.

«Vige infatti un cauto ottimismo nella grande distribuzione e maggior scetticismo tra i medi e piccoli negozi, soprattutto fra quelli più vicini alla frontiera e quelli confrontati con affitti troppo alti nei centri cittadini», ribadisce Chicherio.

È chiaro che per uscire definitivamente dall’incertezza bisognerà continuare a promuovere il commercio ticinese e cercare di attirare di più i residenti verso realtà locali; cercando così di limitare il turismo degli acquisti e favorire i commercianti e le loro attività.