Nei prossimi giorni lampi e fulmini

Violenti temporali e forti piogge si sono già abbattuti ieri sera nella Svizzera interna. In Ticino sono attesi da stasera in montagna e da domani sera anche in pianura.

Violenti temporali si sono abbattuti ieri sera in diverse zone della Svizzera interna. Forti piogge, raffiche di vento e migliaia di fulmini sono stati registrati nelle regioni dell'Oberland bernese e dell'Appenzello.

Dopo le temperature estive registrate negli scorsi giorni, che hanno superato i 30 gradi in alcune località, ieri sera il maltempo ha investito anche Obvaldo, il Toggenburgo e il nord dei Grigioni, indica in una nota MeteoNews.

Violenti temporali sono attesi anche nei prossimi giorni.

La situazione a sud delle Alpi

Per quanto riguarda il sud delle Alpi, stando a MeteoSvizzera, oggi sarà ancora in parte soleggiato, ma in giornata si svilupperanno cumuli e ci sarà la possibilità di temporali isolati, ma probabilmente solo in montagna, dove sono previsti anche venti deboli o moderati da sud. La temperatura massima sarà di 29 gradi.

Domani mattina sarà ancora in prevalenza soleggiato, ma dal pomeriggio si svilupperanno cumuli, ma senza pioggia.

Da giovedì a sabato si assisterà a un tempo molto variabile, con le mattinate parzialmente soleggiate, mentre dal pomeriggio sono attesi temporali. Le temperature massime caleranno però solo di 2 gradi, raggiungendo i 27.

Domenica si avrà la giornata forse peggiore, con poco sole e tanti fulmini. Temperature sui 24 gradi.

(Red/Ats)