Nel 2017 boom di revoche delle licenze

di Nicola Mazzi

Rispetto al 2016, nello scorso anno, il Ticino ha visto un incremento delle revoche delle licenze di condurre. È quanto emerge dai dati diramati dall’Ufficio cantonale di statistica (USTAT). Detto in cifre, nel 2017 le revoche sono state 4.478, con un aumento dell’11,33% rispetto all’anno precedente quando invece furono 4.022. Hanno invece marciato sul posto gli ammonimenti passati da 4.022 del 2016 a 3.943 nel 2017.

I motivi delle revoche

Tra i motivi che hanno portato a una revoca della licenza è sempre la velocità a farla da padrone con ben 1.612 casi. A seguire l’ebrietà (1.060 casi), la disattenzione (425 casi), la malattia (290 casi) e la dipendenza da stupefacenti (264 casi).

Le misure amministrative

Nel 2017 vi è stato anche un ulteriore incremento delle misure amministrative messe in atto contro i conducenti. Una crescita che continua dal 2014 senza interruzioni e che ha toccato un record con 12.386 misure tra ammonimenti, revoche, rifiuti e altri tipi di divieti. Nel 2016 il numero di misure che erano state messe in atto era di 11.081. Il totale nazionale si è invece fissato a 196.198. Quindi le misure messe in atto in Ticino rappresentano il 6,31% del totale.

Corsi ed esami psicologici

Altre cifre interessanti riguardano le misure messe in atto per far recuperare la licenza al conducente. Il nostro Cantone ha puntato molto sul corso di educazione stradale. Infatti sui 1.889 utenti che in tutto il Paese l’hanno frequentato, ben 416 lo hanno fatto in Ticino. Mentre il rilascio condizionale dopo la revoca non è stato praticamente mai usato. Su 7.261 utenti che in Svizzera hanno adoperato questa misura, in Ticino solo 1 ne ha usufruito. Così come vi sono stati pochi esami psicologici della circolazione rispetto a quelli effettuati a livello nazionale: solo 129 su 4.611.