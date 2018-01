Nel mondo del lavoro "da protagonista!"

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) – attraverso la Divisione della formazione professionale (DFP) e l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale – informa che dal 5 al 10 marzo 2018, al Centro esposizioni di Lugano, si terrà la tredicesima edizione di Espoprofessioni. “All’insegna dello slogan “da protagonista!” gli organizzatori stanno dando forma alla grande manifestazione che, con cadenza biennale, accende i riflettori sul ricco mondo dei mestieri e della formazione professionale. In questo laboratorio interattivo di oltre diecimila metri quadrati, più di cento associazioni di categoria e istituti di formazione presenteranno ben 236 professioni per le quali in Ticino è possibile formarsi in maniera altamente qualificata”.

Questo evento, promosso in collaborazione con la Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino, l’Unione associazioni dell’edilizia, e la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) ha lo scopo di orientare in particolare gli allievi della scuole medie, che per la prima volta si confrontano con il mondo del lavoro, articolato nei settori edile, agricolo, artigianale, artistico, industriale, commerciale, tecnologico e sociosanitario. “Attraverso stand animati da professionisti, sarà possibile informarsi e provare dal vivo i vari mestieri grazie a dimostrazioni pratiche di esperti e di giovani apprendisti in formazione a disposizione dei coetanei”.

Formazione superiore

Oltre al tradizionale pubblico di riferimento, l’edizione del 2018 punterà anche a un pubblico più vasto. Sarà riproposto il salone della formazione superiore, che sarà rafforzato per mostrare le possibilità che si presentano alla fine di un apprendistato o di una scuola professionale. In tal modo si offrirà una visione globale sulle opportunità per completare e arricchire il proprio percorso professionale di base, aggiungendo all’Attestato federale di capacità (AFC) o a una maturità professionale, una formazione superiore attraverso la Scuola Specializzata Superiore (SSS) o la Scuola universitaria professionale (SUP).

Concorso

Fra le novità della tredicesima edizione si segnala il concorso per le classi di seconda e terza media del Ticino e del Grigioni italiano. I giovani vincitori, affiancati da professionisti della RSI, realizzeranno direttamente dalla base di Espoprofessioni dei telegiornali che saranno trasmessi sul sito www.espoprofessioni.ch. I premi per classi che vinceranno il concorso sono offerti da Banca Stato.

È stata confermata, dopo il grande successo ottenuto, l’iniziativa “A Tu per Tu”, un pomeriggio di colloqui di lavoro durante il quale in 15 minuti i candidati apprendisti si presenteranno con tanto di CV alle aziende che offrono un posto di tirocinio, nella speranza di firmare il loro primo contratto proprio a Espoprofessioni.

Durante la sei giorni dedicata all’orientamento scolastico e professionale sarà dato ampio spazio all’intrattenimento, per accendere la curiosità del pubblico giovanile. È previsto un accattivante programma di appuntamenti collaterali. Si segnala inoltre che ci saranno delle dirette in streaming e che sarà possibile seguire e interagire con Espoprofessioni sul sito web e attraverso i social network, tramite la pagina Facebook ufficiale. L’entrata alla manifestazione è libera.

(Red)