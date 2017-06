"Nel mondo occorrono più stabilità e pace"

È terminata sabato a Lugano l’assemblea dei delegati della Croce Rossa Svizzera, riunitisi nella città sul Ceresio già venerdì. Tema principale dell’incontro è stato il volontariato, la sua organizzazione e la sua ottimizzazione nel futuro.

Presente sabato a Lugano, la Presidente della Confederazione Doris Leuthard è intervenuta all’assemblea ringraziando l’organizzazione per il suo impegno a favore dei più vulnerabili. «Non possiamo ridurre il nostro sostegno a coloro che vivono nel costante pericolo, nella sofferenza, nel lato buio della vita – ha affermato la Consigliera federle - Ci vuole un mondo sicuro, in cui regnino pace e stabilità».

Presenti all’incontro di sabato anche il Sindaco di Lugano Marco Borradori e il Direttore del Dipartimento ticinese della sanità e della socialità Paolo Beltraminelli.

Garantire il volontariato

I delegati della CRS hanno discusso principalmente riguardo alle possibilità di ottimizzare l’offerta di volontariato anche in futuro, e questo anche considerando le recenti tendenze che parlano di una sua diminuzione in tutti gli ambiti. In questo senso si è deciso di rendere le offerte della Croce Rossa più versatili, aprendosi anche a nuove forme di volontariato, impiegando gli incentivi giusti o, ancora, migliorando il riconoscimento nei confronti di questa attività.

(Ats/Red)