Nessun allarme assenteismo

Nell’amministrazione cantonale ticinese non c’è alcun fenomeno “patologico” di assenteismo. Parola del Consiglio di Stato che, dati alla mano, smorza i toni «allarmistici» della mozione interpartitica del giugno scorso. E secondo il Governo, «fermo restando che è di rigore perseguire la riduzione delle assenze per malattia e infortunio, si è forse giunti ad una soglia e a dei limiti fisiologici oltre i quali è arduo scendere, per lo meno in tempi ravvicinati».

Il Consiglio di Stato negli ultimi anni ha comunque fatto attenzione al fenomeno delle assenze del personale. Dal 2007 è stata infatti messa in atto una riorganizzazione dell’intero sistema di gestione delle assenze, «con l’obiettivo di migliorare la presa a carico dei singoli collaboratori assenti, finalizzata sia al precoce recupero della capacità lavorativa che alla diminuzione delle assenze del personale per motivi di salute». Come? creando il Servizio medico del personale, che si occupa di analizzare i certificati medici per ogni assenza, concentrandosi principalmente sui casi di assenza superiori ai 30 giorni causati da malattia o su avvisi di assenze di durata inferiore ma ripetute e segnalate dai funzionari dirigenti, convocando e verificando i casi non chiari. A supporto di questo lavoro, è stato istituito il Team gestione assenze, costituito dal medico del personale e da specialisti della Sezione risorse umane. Tutto ciò, fa notare il Governo, «ha permesso una sensibile riduzione delle assenze per malattia dei funzionari». Già, perché se tra 2000 e 2006 la media dei giorni di assenza era di 13,42 (11,31 per malattia e 2,11 per infortunio), tra 2007 e 2016 si è scesi a 11,38 giorni (9,34 per malattia e 2 per infortunio).

Ma la problematica delle assenze si è rivelata più evidente soprattutto tra il personale dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (19,88 giorni), delle strutture carcerarie (17,16 giorni) e dei Servizi della manutenzione stradale (18,04 giorni). Questo, annota il Governo, si spiega per diverse ragioni. Ad esempio all’OSC sono impiegate più donne, per le quali si registrano i giorni di assenza per malattia in gravidanza, e giocano gli infortuni per quelle mansioni che richiedono una ripresa completa prima di poter riprendere il lavoro. Migliorata, negli ultimi 3 anni, è invece la situazione dei dipendenti delle carceri.

Per il settore della manutenzione stradale, invece, gran parte delle assenze per malattia è correlata con patologie all’apparato locomotorio. Inferiori rispetto alla media dell’amministrazione cantonale sono invece le assenze tra i poliziotti (7,96 giorni), su cui incide la ridotta presenza femminile (e quindi di assenze per gravidanza) oltre che la possibilità di effettuare trasferimenti interni al corpo di polizia in caso di assenza dei colleghi. Stabile, negli ultimi 5 anni, il numero di media di assenza tra i docenti, attorno ai 7 giorni. Difficile, commenta poi il Governo, fare un raffronto con quanto avviene negli altri Cantoni, per cui valgono tipi di rilevamenti che «indicano valori di assenza molto diversi e non facilmente sovrapponibili». Più semplice è invece confrontare la situazione ticinese con quella di Germania e Austria. Ebbene, nella prima la quota di assenza è pari al 4,79%, ossia 17,5 giorni all’anno; mentre nella seconda è del 4%, pari a 14,6 giorni. Nello stesso anno, il 2016, in Ticino ci si è fermati a 13 giorni di assenza media complessiva, ossia il 3,56%. Un dato che «non si discosta in maniera significativa dalla realtà di alcuni Paesi limitrofi ritenuti paragonabili, in termini di efficienza e disciplina, alla realtà svizzera».

(MS)