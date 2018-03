"Nessun risparmio sul servizio invernale"

Non si è mai risparmiato sul servizio invernale. Questa, in estrema sintesi, la posizione del Governo, interrogato da Germano Mattei nel dicembre scorso, dopo le abbondanti nevicate che hanno mandato in tilt il Ticino.

Nella risposta di qualche giorno fa, l’Esecutivo tiene a fare un po’ di chiarezza, in primo luogo sgomberando il campo dai dubbi su eventuali tagli al servizio che si occupa di gettare il sale ripulire le strade dalla neve. Ebbene, "il Cantone ha appaltato parte dell’attività" e così "può disporre di 145 mezzi di sgombero e 45 mezzi di spargimento del sale". In caso di nevicate - aggiunge - "i veicoli disponibili sono sufficienti a garantire un passaggio di sgombero ogni ora e mezza-due ore su tutta la rete delle strade cantonali".

Sui disagi verificatisi proprio l’11 dicembre il Governo spiega poi che "i quantitativi caduti non sono stati eccezionali, ma la neve era pesante e la temperatura al suolo molto bassa. Queste due particolarità combinate al traffico hanno favorito la formazione di uno strato di neve dura al suolo, che molto rapidamente è ghiacciato diventando impossibile da rimuovere con gli spazzaneve". Il CdS assicura inoltre che il servizio invernale negli anni "è stato modernizzato privatizzando molte prestazioni di sgombero e di lotta contro il gelo". E sul costo di questi interventi, il Governo mostra le cifre: nel 2014 sono stati spesi per lo sgombero della neve 6,8 milioni e 2,5 per spargere sale. Pochi meno nel 2015, quando sono stati sborsati 5,3 milioni per la neve e 2,70 per il sale, mentre nel 2016 (ultimo dato disponibile) sono 3,8 i milioni versati per ripulire le strade e 2,14 per gettare il sale.

Ma non è tutto, perché il Governo mette i puntini sulle “i” anche per quel che riguarda la preparazione a una nevicata che era ampiamente annunciata. Ci si è mossi tardi? Non è così, secondo l’Esecutivo, che spiega come "già nella giornata di domenica i veicoli per lo spandimento del sale erano in servizio. La nevicata è iniziata a nord del Cantone e si è rapidamente estesa verso sud su tutto il territorio cantonale. L’entrata in funzione dei veicoli spazzaneve è avvenuta gradualmente seguendo il fronte della nevicata. Lunedì mattina alle 4.30 sulle strade cantonali tutti i veicoli di sgombero disponibili in Ticino erano in servizio".

(MS)