Niente deficit nel 2018 per il Cantone

di Nicola Mazzi

Il pareggio di bilancio, secondo quanto previsto dal Piano finanziario, si doveva raggiungere con il Preventivo 2019. Invece, la favorevole situazione economica e il pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali, ha permesso di arrivare al traguardo con un anno di anticipo. Infatti, il Preventivo 2018 - che sarà presentato nei prossimi giorni dal Consiglio di Stato - stando a nostre informazioni, dovrebbe chiude re con un risultato di pareggio.

Oltre a questi due fattori, sul miglioramento dei conti cantonali hanno inciso le sopravvenienze fiscali provenienti dalla mini amnistia fiscale federale. Una misura che negli ultimi anni sta rimpolpando le casse del Cantone e dei Comuni. Basti pensare che dal 2010 al 2016 sono state 2.600 le autodenunce in Ticino conseguenti all’amnistia fiscale federale per una sostanza imponibile di 4,2 miliardi di franchi. E questo ha generato un gettito d’imposta suppletoria (reddito, sostanza) di circa 193 milioni di franchi per il Cantone e di 144 milioni di franchi per i Comuni. E c’è da credere che anche nei prossimi anni gli effetti della mini amnistia si faranno ancora sentire in modo importante e benefico sui conti pubblici.