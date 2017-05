Niente divieto per la bandiera UE

La bandiera del Consiglio d’Europa, che è quella adottata anche dall’Unione Europea (UE), continuerà a sventolare almeno un giorno all’anno in Ticino. È questa la conseguenza della bocciatura, attraverso l’approvazione del rapporto di maggioranza di Jacques Ducry (Indipendente), della mozione presentata da Boris Bignasca (Lega) e cofirmatari “No alla bandiera UE in Ticino”, con la quale si chiedeva appunto di vietare l’esposizione di tale vessillo nel nostro Cantone; un’opzione, quest’ultima, concessa in via facoltativa ai Comuni dal Consiglio federale il 5 maggio di ogni anno per commemorare la nascita del Consiglio d’Europa, di cui il nostro Paese fa parte.

«Consiglio e non Unione europea – ha rimarcato in sede di dibattito Ducry – non sono la stessa cosa, in quanto il primo si occupa di diritti umani e di farli rispettare, la seconda è invece l’organizzazione che noi tutti conosciamo». Una larga fetta di cittadini, è stata la replica di Tiziano Galeazzi (UDC), relatore del rapporto di minoranza, «invece su questo punto non ci sente e con quella bandiera non ci vuole avere a che fare». Dello stesso parere si è detto Paolo Pamini (La Destra). «Ho profondo sostegno per il Consiglio d’Europa, ma quel vessillo rappresenta l’Unione Europea e non posso sostenerlo».

A dipanare la matassa è intervenuto anche Fabio Bacchetta-Cattori (PPD): «È stato il Consiglio d’Europa, creato il 5 maggio del 1949, ha chiedere all’Unione Europea di adottare un’unica bandiera, la sua. Smettiamola di scherzare con l’Europa, di cui la Svizzera e il Ticino fanno parte, perché rischiamo di pagarla cara».

(AN.B.)