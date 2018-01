No alla congiunzione delle liste

No alla reintroduzione della congiunzione delle liste nelle candidature per l'elezione degli Esecutivi e dei Legislativi cantonale e comunali, cancellata nel 2002. Lo ha deciso oggi il Gran Consiglio ticinese, bocciando - per 43 voti contro 39, e 2 astenuti - l'iniziativa parlamentare di Lara Filippini (LaDestra) denominata "Modifica della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP)".

Ricordiamo che su questo testo si era già votato nell'ultima sessione di dicembre, ma era stata clamorosamente raggiunta una parità di voti.

Contrari alla proposta sono stati in particolare i deputati PPD e PLR, che hanno accolto il rapporto di maggioranza del liberale Franco Celio.

(Red)