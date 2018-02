"No Billag”, OCST contro l'iniziativa

"L'iniziativa non fa altro che mettere in discussione l’esistenza e la funzione del servizio pubblico radiotv", sostiene il sindacato, il cui sostegno è però "lungi dall'essere acritico".

L’Organizzazione cristiano sociale ticinese (OCST) si schiera contro l’iniziativa “No Billag”, su cui i cittadini saranno chiamati a esprimersi il prossimo 4 marzo. "Proponendo di abolirne la principale fonte di finanziamento, l’iniziativa non fa altro che mettere in discussione l’esistenza e la funzione del servizio pubblico radiotelevisivo. I numeri in questo senso sono piuttosto chiari, dato che la perdita del 75% delle entrate sarebbe difficilmente compensabile", si legge in una nota.

"Qual è la natura del servizio pubblico offerto dalla SSR? È quella di promuovere la comprensione reciproca e la coesione del paese, di favorire la libera formazione di opinioni del pubblico, di proporre contenuti culturali". A ciò si aggiunge "l’impatto economico e occupazionale: solo in Ticino più di mille persone occupate".

Il sostegno che il sindacato OCST dà al servizio pubblico radiotelevisivo "è lungi dall’essere acritico". "Il dibattito è importante e non andrà comunque accantonato dopo le votazioni", conclude il sindacato.

(Red)