"No" della maggioranza al patentino per fungiatt

di Nicola Mazzi

Nella prossima seduta di fine naggio si parlerà di funghi. Certo, il tema non è proprio di stagione, ma tant’è. Sul tavolo ci sarà il nuovo patentino voluto da Claudio Zali e dal Governo. Ieri la Legislazione (riunitasi sotto la presidenza di Gianrico Corti) ha firmato i due rapporti. Uno di maggioranza (PPD, parte del PLR, PS e Verdi), contrario al messaggio del Governo, e uno di minoranza (Lega e parte del PLR) che è invece favorevole. Nel rapporto di maggioranza la relatrice Giovanna Viscardi (PLR) sottolinea come la protezione dei funghi sia sufficientemente garantita dalla legge attuale e la tutela dell’ambiente attuabile attraverso un quadro legislativo cantonale e federale completo. Inoltre Viscardi aggiunge che anche il principio di equa distribuzione dei funghi è garantito. Infine si fa sapere che per limitare il prelievo dei funghi in talune zone si potrebbe prevedere una misura meno restrittiva rispetto al patentino come il divieto di accesso per un periodo limitato nel tempo.

In sostanza, per la maggioranza dei commissari, gli obiettivi sono già perseguiti con l’attuale normativa e non si capisce la ragione di un cambiamento. Così come non è adatto il sistema che introduce aree regolamentate nelle quali la raccolta di funghi dal 1. agosto al 31 ottobre sarebbe permessa solo con una tessera apposita. In definitiva la proposta non è proporzionata e adeguata agli obiettivi. Di parere opposto la relatrice dell’altro rapporto Sabrina Aldi (Lega) per la quale la legge attuale non basta e sono neccessarie delle modifiche che permettono una maggiore tutela dei boschi. Inoltre si insiste sul fatto che le lamentele e le segnalazioni sull’afflusso di masse di fungiatt sono numerose ed è quindi il momento di intervenire.