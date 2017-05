Noi e gli altri, dialogo sulla migrazione

I flussi migratori di persone in fuga da guerre e situazioni di instabilità economica e politica provocano reazioni diverse nelle nostre società. Alcuni accolgono questi fenomeni con solidarietà, altri con atteggiamenti più difensivi. Mentre la cosiddetta crisi migratoria rende queste tematiche critiche nella stretta attualità, da sempre nella storia dell’umanità le persone hanno modellato il proprio senso di “Sé” proprio attraverso i rapporti con gli “Altri”. Come, quindi, impostare il nostro rapporto con l’alterità, in una prospettiva capace di superare il breve termine?

Alcune risposte a questa domanda saranno proposte dalla prof. Jolanta Drzewiecka, dell’Istituto di comunicazione pubblica, nell’ambito del suo intervento per il ciclo “Le arti del dialogo”, promosso dalla Facoltà di scienze della comunicazione dell’USI. La sua argomentazione verterà su come tali questioni siano legate alla comprensione della storia umana, dell’identità e della cultura. Il dialogo vedrà la partecipazione di Chiara Orelli Vassere, direttrice e responsabile migrazione presso SOS Ticino; questo permetterà di illustrare anche aspetti pratici relativi all’integrazione di migranti nel Canton Ticino.

L’appuntamento è per domani, dalle 17.30 alle 19, all’USI in aula A21; seguirà un aperitivo nel quale continuare la discussione. Questa conferenza conclude il ciclo “Le Arti del dialogo”, che ha preveduto altri quattro incontri, tutti tenuti da professoresse dell’USI in collaborazione con esperti di diversi ambiti dialogici professionali. A guidare il ciclo è il filo rosso del dialogo inteso come pratica virtuosa della comunicazione.

