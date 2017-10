Nomina in seno alla Polizia cantonale

Il Consiglio di Stato ha nominato Bernadette Rüegsegger quale responsabile del settore giuridico della Polizia cantonale, in seguito alla recente riorganizzazione interna del servizio. Si tratta dell’undicesima funzionaria dirigente donna del Dipartimento delle istituzioni, "un dato che riflette l’impegno della direzione dipartimentale nel promuovere le pari opportunità tra i propri dirigenti", viene sottolineato in un comunicato stampa.

In qualità di responsabile del settore giuridico della Polizia cantonale, Bernadette Rüegsegger avrà il compito di dirigere il servizio garantendo il supporto e la consulenza giuridica al comandante e alla direzione nonché a tutto il Corpo della Polizia cantonale. Inoltre, tra le varie mansioni, dovrà anche rappresentare la Polizia cantonale davanti alle Autorità giudiziarie.

Nata nel 1979 e madre di un figlio, dal 2014 è procuratrice pubblica al Ministero pubblico del Canton Zurigo. Dopo aver conseguito la licenza in diritto nel 2007 all’Università di Zurigo ha completato la sua formazione ottenendo una specializzazione in scienze forensi (nel 2011 il Certificato e nel 2013 il Master in Advanced Studies in Forensics) alla Hochschule di Lucerna. Una volta conclusi gli studi, dopo aver svolto due anni di pratica giudiziaria e una prima esperienza professionale, nel 2009, è entrata alle dipendenze del Ministero pubblico di Zurigo (Zürich-Limmat) in veste di segretaria giudiziaria e assistente del procuratore. Nel 2012 è invece passata, già quale procuratrice pubblica, al Ministero pubblico di Winterthur dove è rimasta fino al 2014. Bernadette Rüegsegger, oltre a essere perfettamente bilingue in italiano e tedesco, dispone di un Certificate of Proficiency in inglese.

(Red)