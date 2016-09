Non convince il patentino per i funghi

di Martina Salvini

La nuova legge sulla raccolta dei funghi – che propone l’introduzione di un patentino per i “fungiatt” - non piace alla maggioranza della commissione della legislazione, tanto che qualche settimana fa, a seguito dei diversi dubbi emersi sul patentino e la sua reale efficacia, è stato deciso di elaborare un secondo rapporto oltre a quello di Sabrina Aldi (Lega).

Un compito, quest’ultimo, affidato a Giovanna Viscardi (PLR). In effetti è proprio tra le fila dei liberali radicali che si avverte la maggiore spaccatura sul tema. «Ci sono opinioni divergenti, ci conferma Franco Celio. C’è chi ritiene sia una intromissione dello Stato nella libertà personale e chi, come me, pensa che il problema o c’è davvero oppure no».

Ancora in dubbio anche i deputati del PPD. «Personalmente sono scettico ma non ho ancora preso una decisione. Da un lato il patentino rappresenta uno strumento utile per controllare il numero di persone che vanno nei boschi, dall’altro lato però significa introdurre ulteriore burocrazia. Inoltre la divisione in 12 zone crea qualche problema perché un fungiatt che volesse raccogliere funghi in diverse aree sarebbe costretto a munirsi di più patentini. A mio avviso per evitare i problemi la prima esigenza sarebbe quella di introdurre un maggior numero di controlli», ci spiega Maurizio Agustoni. Sono indirizzate verso un no anche le colleghe Nadia Ghisolfi e Sabrina Gendotti.

Ben delineata la posizione in casa leghista, che si appresta ad appoggiare il rapporto della collega Sabrina Aldi, favorevole al messaggio governativo. Contrari invece i socialisti, come ci conferma Carlo Lepori. «Da parte nostra si va verso un no. A nostro avviso la legge attuale è già chiara e se l’intenzione è fare controlli supplementari nulla lo vieta. Le norme ci sono, basta farle rispettare. Introdurre un patentino non capiamo in che modo potrebbe migliorare la situazione.

Si pone anche il problema della libertà di girare nei boschi per i cittadini. Ad esempio se qualcuno si reca nei boschi per una passeggiata e trova un fungo, come potrebbe raccoglierlo senza patentino?» Della stessa opinione anche Michela Delcò Petralli (I Verdi) che spiega come «si rischia di creare molta burocrazia e di obbligare i residenti a dover richiedere il patentino, limitandone la libertà di movimento nei boschi.

Lo scopo è onorevole, ma per proteggere la natura si potrebbero adottare altre misure: impedire l’accesso al bosco con le auto oppure stabilire regole precise, come avviene nei Grigioni, dove ci sono giorni precisi in cui è vietato raccogliere i funghi». Aspetterà invece di leggere i due rapporti la deputata UDC Lara Filippini, che si riserva di decidere dopo le discussioni in sede commissionale. Una volta delineatesi le posizioni, il rapporto della liberale radicale Viscardi potrebbe quindi essere preferito a quello della leghista Aldi.