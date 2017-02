Non si tocca l’immunità parlamentare

L’immunità parlamentare non si tocca. Il Gran Consiglio ha deciso - con 59 voti favorevoli, 10 contrari e 2 astenuti - di respingere l’iniziativa parlamentare presentata dal deputato PLR Matteo Quadranti che chiedeva la sua abolizione mediante la modifica di alcuni articoli della legge sul Gran Consiglio. Sebbene il relatore del rapporto di minoranza Giorgio Galusero (PLR) abbia evidenziato come si tratti di un “privilegio non necessario per svolgere bene la mansione di parlamentare”, il plenum ha invece preferito appoggiare le conclusioni redatte nel rapporto di maggioranza di Sabrina Gendotti (PPD).

La deputata ha evidenziato come l’immunità di cui godono i 90 parlamentari è da considerarsi “adeguata”, in quanto limitata alle sole espressioni diffamatorie e revocabile. “Serve a tutelare la libertà di espressione dei deputati, senza che si sentano intimoriti dalla possibilità di incorrere in sanzioni e, di riflesso, favorisce il buon funzionamento del Parlamento”, ha spiegato Gendotti.

(M.S.)