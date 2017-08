"Non trasformiamo la civica in nozionistica"

Le ragioni del comitato contrario all'iniziativa popolare in votazione il prossimo 24 settembre. Alla base del rifiuto ci sono motivazioni sia educative che sociali.

di Andrea Bertagni

La civica non può essere insegnata disgiunta dalla storia, dal contesto. Di più. Lo spazio dedicato all’educazione alla cittadinanza - così si preferisce chiamarla - è perfettibile certo, ma non può essere frammentato, reso nozionistico e avulso dalla realtà. Sono queste le principali considerazioni che muovono il comitato contrario all’iniziativa popolare legislativa generica “Educhiamo i giovani alla cittadinanza (diritti e doveri)” in votazione il prossimo 24 settembre.

Iniziativa che, dopo essere passata dal Gran Consiglio e sottoposta (comunque) al giudizio delle urne dal suo promotore Alberto Siccardi, prevede, lo ricordiamo, l’introduzione di due ore di civica al mese con nota nelle scuole medie (coinvolti circa 12mila studenti).