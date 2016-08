"Non vogliamo aprire le frontiere, ma..."

Si è tenuto questa mattina, alla Casa del Popolo di Bellinzona, il Comitato cantonale del Partito socialista. Tra i temi all'ordine del giorno vi erano il dumping salariale in Ticino, l'immigrazione e quelli in votazione popolare il 25 settembre (AVS, economia verde e servizi segreti).

Il presidente del PS Igor Righini, prendendo la parola, ha ribadito che il partito continua ad adoperarsi per la salvaguardia del servizio pubblico di qualità ed è sempre molto attento anche alla realtà dei più deboli. "Il PS - ha detto - si impegna perché la società continui ad integrare tutta la popolazione, senza escludere nessuno". E in merito alla questione migratoria ha aggiunto che il partito "non pretende di aprire le frontiere in modo incodizionato, né di costruire muri per renderle invalicabili. Il PS vuole l’applicazione delle leggi di questo paese così come volute dal popolo. Il PS vuole il rispetto dei diritti dell’uomo".

Al centro del suo intervento anche gli altri temi cari ai socialisti: "Una distribuzione più equa del lavoro e del reddito, delle solide prestazioni sociali, l’educazione e la formazione di qualità, la sanità pubblica, garantiscono la pace sociale nell’interesse di tutto il Paese. Indebolirli e cercare di smantellare questi pilastri della Svizzera equivale ad accentuare le divergenze sociali, a favorire l’esclusione e la povertà. E noi ci batteremo contro coloro che vorranno debilitarli".

In merito al mondo del lavoro, il presidente del PS ha ribadito l'impegno del partito: "Il PS si batte e lotterà per dei salari degni per tutti, contro la pressione sui salari verso il basso, in difesa delle persone escluse dal mercato del lavoro o che hanno un reddito posto ai limiti della soglia della povertà malgrado lavorino. Il PS si oppone alla precarietà del lavoro". Per questo i socialisti hanno deciso di approvare sia l'iniziativa che il controprogetto "Basta con il dumping salariale in Ticino".

Altro tema scottante i risparmi previsti dal Cantone: "Ribadiamo il nostro disaccordo riguardo una manovra finanziaria cantonale i cui tagli toccheranno soprattutto le prestazioni sociali a sostegno dei più deboli e gli investimenti per il futuro del nostro paese e dei giovani".

