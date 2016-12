Notte da record in Ticino

Quella appena trascorsa entrerà negli annali meteorologi come la notte più calda mai registrata in Ticino nel mese di dicembre.

In un inizio d’inverno con temperature sopra la norma stagionale, ieri il favonio – che ha cominciato in serata a soffiare con forza anche in pianura - ha contribuito non poco ad alzare ulteriormente la colonnina di mercurio.

Se durante la giornata già in montagna a 2000 metri si registravano ben 10 gradi, la notte ha portato con sé un clima decisamente primaverile, all’immagine delle temperature registrate in pianura. Come riferito da MeteoSvizzera a Locarno si sono toccati 15,7 gradi, ben 16 a Magadino. Ancora più tiepida la notte di Lugano, con 17 gradi. In cima alla classifica si trova però Stabio, tipicamente località “gelida” durante le notti invernali, con 17,6 gradi.

Il potente anticiclone che sta determinando il tempo soleggiato e asciutto degli ultimi giorni non sembra indebolirsi, e si manterrà almeno sino alla prima settimana di gennaio. In seguito dovrebbe indebolirsi, ma al momento non si intravedono precipitazioni di rilievo.

Le temperature eccezionali di questi giorni dovrebbero cessare a partire da venerdì, quando si raggiungeranno tuttavia piacevoli 9 gradi.

(Red)